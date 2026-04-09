Alex Wyse, Arrivederci più: testo e significato del nuovo singolo in uscita venerdì 10 aprile. Il brano, che anticipa il secondo album di inediti previsto per il 15 maggio, è stato annunciato con una lettera aperta ai fan in cui il cantautore ha spiegato la necessità di prendersi del tempo per metabolizzare i cambiamenti prima di trasformarli in canzoni.

Il nuovo progetto discografico (Artist First) arriva dopo un percorso iniziato ad Amici 2022, consolidato con il disco d’oro di Ciò Che Abbiamo Dentro e passato per la partecipazione a Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte con Rockstar. Prodotto dal duo LEORE (Francesco Rodrigo e Matteo Ieva), Arrivederci più prosegue l’evoluzione introspettiva già avviata a fine anno con Notte stupida.

Il significato di “Arrivederci più”

Il brano affronta il tema del distacco senza cedere al dramma, scegliendo invece la strada della consapevolezza. Alex Wyse canta di un amore che si trasforma, accettando che alcune connessioni non si annullano con la distanza ma continuano a esistere dentro di noi in una forma diversa.

È stato lo stesso artista a introdurre questo nuovo capitolo con una lettera aperta ai fan: “Siamo circondati da un rumore continuo, opinioni veloci, vite esposte, emozioni che sembrano dover essere raccontate ancora prima di essere capite. Io questa cosa non riesco a farla. Credo di aver avuto bisogno di silenzio e di tempo. Forse avevo bisogno di abbassare il volume, per capire davvero cosa provavo, senza farmi trascinare dal caos”.

Un silenzio necessario per elaborare quello che stava vivendo, senza filtri o finzioni: “Non volevo far finta di essere ok quando non lo ero. Oggi non è che sia tutto risolto, ma è più chiaro. E a volte forse basta questo per tornare, anche solo un passo alla volta. Ci troviamo nel nostro posto di sempre: le canzoni”.

Alex Wyse, “Arrivederci più”: il testo

Il testo completo del brano sarà disponibile su questa pagina a partire da venerdì 10 aprile, in concomitanza con l’uscita ufficiale del singolo sulle piattaforme digitali.

Foto di Filiberto Signorello