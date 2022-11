Alex lancia “Ciò che abbiamo dentro”. Tra gli autori dei brani anche Raige, Alessandro La Cava e un ex di Amici

Alex pubblica venerdì 4 novembre il suo secondo album, Ciò che abbiamo dentro. Dopo l’esordio con il disco Non siamo soli, contenente praticamente tutti i brani cantati ad Amici di Maria De Filippi, il cantautore dà il via ad un nuovo capitolo della sua carriera con un album ricco di autori importanti. Da Raige ad Alessandro La Cava, da Saverio Grandi a Tony Maiello.

Il disco, fuori per 21co con distribuzione Artist First, sarà presentato con una serie di appuntamenti instore. Queste le prime date confermate:

4 novembre TORINO h 17.30 Mondadori, Via Monte di Pietà

5 novembre FIRENZE h 15.00 Feltrinelli Red, Piazza della Repubblica

6 novembre ROMA h 15.00 Mondadori, Piazza Cola di Rienzo

10 novembre NAPOLI h 17.00 Feltrinelli, Piazza Garibaldi Stazione Centrale

Undici brani compongono questo disco, canzoni in cui le parole danno forma a sentimenti ed emozioni come la gioia nello stare insieme, l’immaginare mille possibilità, i ricordi di momenti passati, la voglia di lasciarsi guidare dall’istinto, la disponibilità di essere “casa” per qualcuno. Ad anticipare il progetto è stato il singolo Mano ferma.

Ecco la tracklist di Ciò che abbiamo dentro. Cliccando sui titoli delle canzoni potete leggerne il testo:

Alex sarà live con i brani del nuovo disco in due appuntamenti prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, il 9 novembre a Roma (Atlantico) e il 23 novembre a Milano (Fabrique).