Alex: testo e autori di “Stelle in Antartide” seconda traccia dell’album “Ciò che abbiamo dentro”

Alex Stelle in Antartide testo e autori del brano, seconda traccia contenuta nell’album Ciò che abbiamo dentro fuori dal 4 novembre 2022 per 21co con distribuzione Artist First.

La canzone è stata scritta dallo stesso Alex con Tony Maiello, Raige e Riccardo Scirè. Quest’ultimo si è occupato anche della produzione del brano.

Alex Stelle in antartide testo

Il tuo ricordo qualche volta ancora mi sorprende

nei discorsi della gente, a metà di un film,

e se sincero è un sinonimo di trasparente

è evidente che non posso più vederti qui con me

e butterò un sabato con qualcuno che odierò

perché non ti assomiglia e parla d’amore come un senso unico

chissà se mi pensi un po’ io prenderò il solito…

freddo allo stomaco

Tremerò, tremerai, sotto un cielo senza nuvole

troverò, troverai

l’equilibrio nel disordine mentre si ritirano i ghiacciai

e noi che ci proviamo e non ci riusciamo mai

tremerai

ma non vedrò le tue lacrime

come le stelle in Antartide

Sfioreremo altre persone senza dirci niente

e capiremo che a vent’anni va bene così

come angeli finiti dentro ad una rete

che blocca le emozioni e crea dei lividi per sempre

sembra passato un secolo,

a te è passato subito?

ho ancora ferite, quest’ago ed un filo, ma non so se li userò

chissà se mi pensi un po’

io prenderò il solito pugno allo stomaco

Tremerò, tremerai, sotto un cielo senza nuvole

troverò, troverai l’equilibrio nel disordine

mentre si ritirano i ghiacciai e noi

che ci proviamo e non ci riusciamo mai

tremerai ma non vedrò le tue lacrime

come le stelle in Antartide

Non vedo i tuoi occhi da qui, pianeti distanti da me, ma so disegnarli se serve

Tremerò, tremerai, sotto un cielo senza nuvole

troverò, troverai l’equilibrio nel disordine

mentre si ritirano i ghiacciai

e noi che ci proviamo e non ci riusciamo mai

tremerai ma non vedrò le tue lacrime

come le stelle in Antartide