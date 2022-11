Alex: testo e autori di “Non ho paura” quarta traccia dell’album “Ciò che abbiamo dentro”

Alex Non ho paura testo e autori del brano, quarta traccia contenuta nell’album Ciò che abbiamo dentro fuori dal 4 novembre 2022 per 21co con distribuzione Artist First.

Il brano vede nelle vesti di autori gli stessi nomi che hanno firmato il primo singolo del progetto, Mano ferma, ovvero lo stesso Alex insieme a Saverio Grandi e Fabrizio Fusaro.

Alex non ho paura testo

Sai ti stavo guardando

è difficile trovare i tuoi due occhi in mezzo a questo pianto

eppure quando ti guardo

capisco che viviamo dalla stessa parte dello specchio

perché i tuoi passi coincidono coi miei

come due fiori, non ci raccoglieranno mai

mai,

Mai, l’avresti detto mai

da tutte queste lacrime potrebbe nascere qualcosa

mai, l’avresti detto mai

sopra c’è scritto “fragile”

ma io non ho paura

ripeti con me

io non ho paura

sai ci stavo pensando

a volte è meglio non pensare

ma fidarsi dell’istinto

perché nessuno ti conosce come te

che hai dentro il mare

tienilo stretto e non lo perdere

mai,

Mai, l’avresti detto mai

da tutte queste lacrime potrebbe nascere qualcosa

mai, l’avresti detto mai

sopra c’è scritto “fragile” ma io non ho paura

ripeti con me

io non ho paura

di bruciare la fiamma per un’emozione

di partire domani senza direzione

di trovarsi riflessi nelle altre persone

non aver paura mai

Mai, l’avresti detto mai

da tutte queste lacrime

potrebbe nascere qualcosa

mai, l’avresti detto mai

sopra c’è scritto “fragile”

ma io non ho paura

ripeti con me

io non ho paura