Alex: testo e autori di “Ciò che abbiamo dentro” title track del nuovo album

Alex Ciò che abbiamo dentro testo e autori del brano, prima traccia contenuta nell’album omonimo fuori dal 4 novembre 2022 per 21co con distribuzione Artist First.

La canzone, un brano d’amore scritta con lo stile di Alex, uno stile in cui le sensazioni sono al centro delle parole e le immagini sono sempre una parte fondamentale del brano.

Il pezzo è stato scritto completamente da Alex (vero nome Alessandro Rina).

Alex ciò che abbiamo dentro testo

Lo sai non so dove finire mai

inizio a parlare per non riuscire

sapessi come fare

avrei bisogno di urlare

ma non riesco a respirare, sì

non riesco a respirare

E queste luci sopra tutto non mi sembrano ferme

se ti guardi attorno siamo terra piena di stelle

dietro queste luci no non ci serve più niente

abbiamo già un concerto in corpo tutto il resto fuori

è solo rimbombo, è solo rimbombo di ciò che abbiamo dentro

il resto è per la gente, sì la gente che non c’è

per la gente che non c’è

per la gente che non c’è

per la gente

Lo sai forse qui ci troveremo

un posto le dove sensazioni nude possono volare

e toccare altre persone

lo sai

saremo stelle senza cielo

come nelle grandi canzoni

senza bisogno di un destino

e la tua presenza rende tutto

E queste luci sopra tutto non mi sembrano ferme

se ti guardi attorno siamo terra piena di stelle

dietro queste luci no non ci serve più niente

abbiamo già un concerto in corpo tutto il resto fuori è solo rimbombo,

è solo rimbombo di ciò che abbiamo dentro

il resto è per la gente, si la gente che non c’è

per la gente che non c’è

per la gente che non c’è

per la gente sì

E queste luci sopra tutto non mi sembrano ferme

se ti guardi attorno siamo terra piena di stelle

dietro queste luci no non ci serve più niente

abbiamo già un concerto in corpo tutto il resto fuori è solo rimbombo,

è solo rimbombo di ciò che abbiamo dentro

il resto è per la gente, sì la gente che non c’è

per la gente che non c’è

ciò che abbiamo dentro

è per la gente che non c’è