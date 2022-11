Alex: testo e autori di “Linea della vita” quinta traccia dell’album “Ciò che abbiamo dentro”

Alex Linea della vita testo e autori del brano, quinta traccia contenuta nell’album Ciò che abbiamo dentro fuori dal 4 novembre 2022 per 21co con distribuzione Artist First.

Questo pezzo vede come autori Alessandro La Cava, autore di grandi hit per diversi artisti tra cui sangiovanni, Rkomi, Noemi etc., lo stesso Alex e Francesco “Katoo” Catitti che si occupa anche della produzione della canzone.

Alex linea della vita testo

Ci guardiamo di riflesso

da un vetro sporco della metro e poi

ci incrociamo con lo sguardo per spostarlo un secondo dopo

Tra qualche anno compreremo anche una bella casa

va bene piccola ma basta che ci stiamo insieme

mi chiederai che cosa voglio da mangiare a cena

e intanto arriva la fermata successiva

e stop

Se viaggiamo troppo con la testa

il vagone lentamente accelera

adesso non esiste niente tranne le

Luci della galleria ti illuminano il viso

se poi si spengono sai che peccato

non vederti più

non immaginarsi

tra 40 anni con le rughe sopra il viso

e vorrei

un vagone per noi due al lume di candela

ma scendi alla fermata

successiva

non siamo sulla stessa linea della vita

Se ci penso mi fa strano

chissà se un giorno ci ritroveremo ancora nella direzione giusta

senza perdersi mai in quella opposta

e stop

io lo so che sto sognando troppo ma sognare tanto non ha un costo

e spero di trovarti qui con le

Luci della galleria ti illuminano il viso

se poi si spengono sai che peccato non vederti più

non immaginarsi

tra 40 anni con le rughe sopra il viso

e vorrei

un vagone per noi due al lume di candela

ma scendi alla fermata

successiva

non siamo sulla stessa linea della vita

E chissà poi qual era il tuo nome

e non l’ho mai sentita la tua voce e mi dispiace

Luci della galleria ti illuminano il viso

se poi si spengono sai che peccato

non vederti più

non immaginarsi

tra 40 anni con le righe sopra il viso

e vorrei

un vagone per noi due al lume di candela

ma scendi alla fermata

successiva

non siamo sulla stessa linea della vita