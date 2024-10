Sanremo Giovani 2024: Alex Wyse rimpiange un’era ribelle in “Rockstar”

Sanremo giovani 2024 Alex Wyse testo e significato di Rockstar, il brano con cui il cantautore partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO GIOVANI 2024 ALEX WYSE Rockstar significato del brano

Nel brano in gara Alex Wyse rimpiange un passato in cui le “rockstar” rappresentavano libertà e ribellione, figure iconiche oggi percepite come lontane. Le parole esprimono il disagio di chi cerca una connessione autentica in un mondo sempre più confuso.

I riferimenti alle difficoltà nelle relazioni, all’incapacità di esprimere emozioni e alla disillusione della crescita rendono il tema malinconico.

QUI per ascoltare la canzone

ROCKSTAR TESTO

Non ci sono più rockstar

Non ci sono più

Non ci sono più

Scherziamo coi ti amo e non riusciamo a dirceli

facciamo così, ci giriamo in tondo

ci giriamo fino

odio quelle canzoni che non saprei scriverti

sdraiamoci qui

c’è solo silenzio per chilometri

Non ci sono più rockstar

se sono pallottole, le logiche

non mi ucciderai

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar

Solo quando cresciamo diventiamo piccoli

e voliamo via, c’è una navicella sopra casa mia

Non ci sono più rockstar

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

non è vero che facciamo solo sbaglia

e troppo che non parli

non faremo solo sbagli

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

non è vero che facciamo solo sbaglia

e troppo che non parli

non faremo solo sbagli

asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar