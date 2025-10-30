30 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
30 Ottobre 2025

Alex Wyse: con “Notte stupida” racconta un buio che fa male ma necessario per rinascere

Il brano è stato presentato in anteprima in apertura al concerto di Alfa

News di All Music Italia
Alex Wyse Notte stupida singolo
Condividi su:

Alex Wyse Notte stupida testo e significato — Il cantautore torna con un nuovo singolo disponibile dal 7 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Artist First.
Un brano introspettivo e viscerale, che segna una nuova fase nel percorso artistico di Alex Wyse e racconta la parte più fragile e autentica di sé.

Il brano è stato presentato in anteprima live ieri sera all’Unipol Forum di Milano durante l’apertura del concerto di Alfa.

Notte stupida – il significato del nuovo singolo di Alex Wyse

Notte Stupida nasce nella notte in cui tutto si spegne e restiamo da soli con ciò che proviamo davvero. È quella notte in cui capisci che anche ciò che fa male ti manca, perché almeno ti faceva sentire vivo. È la notte in cui non devi fingere nulla, perché nessuno ti sta guardando“, racconta Alex Wyse.

Nel brano, la notte diventa una metafora dello spazio interiore in cui ci si ritrova soli con i propri pensieri. Una dimensione sincera, quasi liberatoria, dove dolore e nostalgia convivono e trovano finalmente la loro forma.

È lì che nasce la verità: quando le luci si spengono e non c’è più niente da dimostrare.

Prodotta dal duo LEORE — formato da Francesco Rodrigo e Matteo Ieva — la canzone prosegue il sodalizio artistico iniziato con Rockstar, il brano che ha portato Alex sul palco del Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove Proposte.

Testo Notte stupida – Alex Wyse

È un’altra notte stupida
Che balla senza musica
Dov’è finita
Quella voglia che correva tra le dita
Maledetta quella volta, quelle grida
Era già tutta vita da rimpiangere

Testo completo in arrivo

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Eros Ramazzotti svela la tracklist e i duetti del nuovo album Una Storia Importante 1

Eros Ramazzotti svela la tracklist e i featuring di "Una storia importante", da Ultimo a Giorgia
album italiani in uscita 2025 2

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 25 pagelle quinta puntata 26 ottobre 3

Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Penelope Amici 2025 5

Amici 2025, Penelope abbandona la scuola: "Non sto bene. Mi cerco, ma non mi trovo"
Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43 6

Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli
New Music Friday 31 ottobre: singoli più attesi settimana 44/2025 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 31 ottobre 2025
Aiello e Levante nel singolo “Sentimentale”, in uscita il 31 ottobre 2025 per Epic Records/Sony Music Italy 8

Aiello e Levante, insieme in “Sentimentale”: l’amore al capolinea diventa una canzone senza rancore
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 9

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 10

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"

Cerca su A.M.I.