Alex Wyse: con “Notte stupida” racconta un buio che fa male ma necessario per rinascere

Alex Wyse Notte stupida testo e significato — Il cantautore torna con un nuovo singolo disponibile dal 7 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Artist First.

Un brano introspettivo e viscerale, che segna una nuova fase nel percorso artistico di Alex Wyse e racconta la parte più fragile e autentica di sé.

Il brano è stato presentato in anteprima live ieri sera all’Unipol Forum di Milano durante l’apertura del concerto di Alfa.

Notte stupida – il significato del nuovo singolo di Alex Wyse

“Notte Stupida nasce nella notte in cui tutto si spegne e restiamo da soli con ciò che proviamo davvero. È quella notte in cui capisci che anche ciò che fa male ti manca, perché almeno ti faceva sentire vivo. È la notte in cui non devi fingere nulla, perché nessuno ti sta guardando“, racconta Alex Wyse.

Nel brano, la notte diventa una metafora dello spazio interiore in cui ci si ritrova soli con i propri pensieri. Una dimensione sincera, quasi liberatoria, dove dolore e nostalgia convivono e trovano finalmente la loro forma.

È lì che nasce la verità: quando le luci si spengono e non c’è più niente da dimostrare.

Prodotta dal duo LEORE — formato da Francesco Rodrigo e Matteo Ieva — la canzone prosegue il sodalizio artistico iniziato con Rockstar, il brano che ha portato Alex sul palco del Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove Proposte.

Testo Notte stupida – Alex Wyse

È un’altra notte stupida

Che balla senza musica

Dov’è finita

Quella voglia che correva tra le dita

Maledetta quella volta, quelle grida

Era già tutta vita da rimpiangere

Testo completo in arrivo