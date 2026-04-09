Aiello, Giganti: testo e significato del nuovo singolo in uscita venerdì 10 aprile.

Il brano, che si aggiunge a Come ti pare e Sentimentale (feat. Levante) per anticipare il nuovo album atteso in primavera, è stato scritto insieme a Santoianni, cantautore vincitore del Premio De André e del Premio Bindi, già autore per artisti del calibro di Ron.

Dal punto di vista musicale, la produzione sceglie di non inseguire le tendenze del momento, costruendo invece un suono che unisce l’R&B lo-fi a un’attitudine pop senza tempo. Una scelta coerente con il percorso di un artista che ha sempre fatto della propria unicità vocale il centro del progetto.

Il significato di “Giganti”

Il brano si presenta come un manifesto d’amore controcorrente rispetto ai ritmi della società attuale. In un periodo dominato dall’ansia del risultato, dalla performance continua e dalla competizione su ogni fronte, Aiello si ferma per ricordare che esiste una via di fuga. “È la dichiarazione d’amore che un giorno mi piacerebbe dedicare a qualcuno, e in tutta onestà che mi piacerebbe anche ricevere”, ha spiegato l’artista in un video girato per le strade di Parigi.

Il testo affronta il coraggio di restare invece di scappare, la necessità di fare pace con i propri mostri interiori e l’importanza di darsi nuove opportunità dopo le cadute. Un inno alla consapevolezza emotiva che si chiude con una domanda fondamentale: “Hai fatto pace con i tuoi? Io ho fatto pace con i miei”.

Aiello live: le date del Tour Club 2026

Le nuove tracce andranno a comporre la scaletta del prossimo tour autunnale nei club, prodotto da Vivo Concerti. Queste le date:

5 novembre – Padova, Hall (Data Zero)

6 novembre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

8 novembre – Bologna, Estragon

11 novembre – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

13 novembre – Roma, Atlantico

16 novembre – Napoli, Casa della Musica

19 novembre – Milano, Fabrique

Aiello, Giganti: testo

Il testo del brano sarà inserito appena disponibile.