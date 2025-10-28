28 Ottobre 2025
28 Ottobre 2025

Aiello e Levante, insieme in “Sentimentale”: l’amore al capolinea diventa una canzone senza rancore

Un duetto inedito segna l’inizio del percorso verso il prossimo album

Aiello e Levante nel singolo “Sentimentale”, in uscita il 31 ottobre 2025 per Epic Records/Sony Music Italy
Aiello Sentimentale testo e significato — Sentimentale è il nuovo singolo inedito di Aiello, disponibile dal 31 ottobre per Epic Records/Sony Music Italy. Un brano che segna il ritorno del cantautore calabrese, che questa volta condivide il microfono con Levante in un duetto intenso, umano e pieno di consapevolezza.

Il singolo anticipa il nuovo album di Aiello, atteso nel 2026.

Un pop che parla chiaro, senza difese e senza filtri. È questa la direzione del nuovo percorso artistico di Aiello, che dopo Tutto sbagliato e Come ti pare torna con un brano che mette al centro la vulnerabilità e la verità dei sentimenti. Sentimentale rappresenta il primo capitolo di un lavoro più ampio, un disco che segnerà un nuovo inizio, pieno di sfumature mature, personali e inedite.

Sentimentale – il significato del nuovo singolo di Aiello e Levante

«Questa è una canzone che racconta l’amore al capolinea, l’ultimo abbraccio, il pianto che arriva senza vergogna. Niente rabbia, niente rancore, solo la malinconia buona, quella che insegna a lasciar andare», racconta Aiello. In Sentimentale l’artista ritrova la sua cifra più autentica: quella capacità di rendere pop la malinconia senza mai perderne l’anima.

Il brano descrive la fine di una relazione senza drammi, come una resa dei conti gentile. È il momento in cui si accetta che ogni storia viva anche nel suo addio. Al fianco di Aiello c’è Levante, che entra con la sua voce limpida e profonda, portando una nuova luce nel racconto. La loro intesa è immediata: non un semplice featuring, ma un vero dialogo emotivo tra due artisti affini.

Aiello e Levante: un incontro umano prima che musicale

«Mentre ero al piano, durante la scrittura, pensavo che Levante sarebbe stata la compagna giusta per condividere questa storia. Claudia è stata generosa: non solo ha accolto l’invito a cantare le mie parole, ma ha scritto la sua parte nello special. È stato un incontro prima di tutto umano, sincero, e forse solo così possono nascere certe canzoni piene di anima e magia», confida Aiello.

Sentimentale è il racconto di due sensibilità che si incontrano nello stesso respiro. L’equilibrio tra istinto e misura, tra emozione e lucidità, costruisce un brano intimo e potente al tempo stesso. La produzione, raffinata ma essenziale, lascia spazio alle voci, che diventano il centro della narrazione.

TESTO

In arrivo

