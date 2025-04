Aiello, un cuore tra le onde: la nuova anima di come ti pare

AIELLO come ti pare, testo e significato del singolo nuovo singolo fuori dal 18 aprile 2025 per Epic Records/Sony Music Italy.

Dopo mesi di scrittura e ricerca sonora, il cantautore calabrese inaugura una nuova fase della sua carriera musicale con un brano che, come da tradizione, punta dritto allo stomaco. Il video ufficiale è diretto da Riccardo Sanmartini e prodotto da Borotalco TV.

AIELLO – come ti pare: significato del testo

Scritto da AIELLO insieme a Galeffi, Fabio Algeri e Andrea Giunta e prodotto da Simon Says! e Dre Loa, come ti pare è un brano che racconta la fine di una relazione, ma senza il peso della retorica. Un dialogo a cuore aperto tra due anime agitate, tra silenzi pieni di senso e domande che restano sospese tra le onde del mare.

Un sound leggero ma non superficiale, un mood che sa di Isole Eolie, tra ricordi che bruciano e un futuro ancora da riscrivere. Aiello canta il distacco con malinconia e tenerezza, e lo fa con immagini forti e autentiche, come in questi versi: “Ora chi asciuga queste lacrime gelate / noi siamo solo anime agitate”.

AIELLO – come ti pare: testo completo

Non ci vogliamo bene da due settimane, settimane

vaschette di gelato, la tv, in pigiama, serie crime

eri dall’altro lato del cuscino la sera

e ho visto da lontano una scia, un aereo sei partita

Che non ho più il coraggio di dimenticare, dimenticare

come ti pare

facciamo pure finta che siamo sbagliati

i segni zodiacali, linee fra le mani

fanno traboccare il vaso

e si trasformeranno sul tuo viso

Ora chi asciuga queste lacrime gelate

noi siamo solo anime agitate

Come ti pare

con te è sempre che più io mi avvicino

più prendi e te ne vai

colpe che potremo dividerci

così almeno siamo pari

parli, parli, balli tra le onde del mare

ti accorgi, piangi, ci pensi a noi

Isole Eolie

Devo dirti delle cose appena posso

non ignorarmi appena passo da te

esploro ogni tua isola nascosta

sei un arcipelago e mi perdo

Devo dirti delle cose appena posso

non evitarmi quando passo da te

esploro ogni tua isola nascosta

Ora chi asciuga queste lacrime gelate

noi siamo solo anime agitate

Come ti pare

con te è sempre che più io mi avvicino

più prendi e te ne vai

colpe che potremo dividerci

così almeno siamo pari

parli, parli, balli tra le onde del mare

ti accorgi, piangi, ci pensi a noi

Isole Eolie

Ora chi asciuga queste lacrime gelate

noi siamo solo anime agitate

Come ti pare

con te è sempre che più io mi avvicino

più prendi e te ne vai

colpe che potremo dividerci

così almeno siamo pari

parli, parli, balli tra le onde del mare

ti accorgi, piangi, ci pensi a noi

Isole Eolie

Con come ti pare, AIELLO ci ricorda ancora una volta che la musica può lenire, comprendere e farci sentire meno soli nel mare aperto dei sentimenti.