Aiello, “Tutto sbagliato” è il nuovo singolo che anticipa l’album in arrivo prossimamente

Aiello, Tutto sbagliato: significato del testo del nuovo singolo

Si intitola Tutto sbagliato (Epic Records / Sony Music Italy) il nuovo singolo di Aiello, disponibile da venerdì 11 ottobre in radio e in digitale. Si tratta anche del primo singolo estratto dal suo prossimo album in arrivo.

È possibile presalvare il brano cliccando qui.

Con questo singolo, Aiello conferma i punti cardine del suo lavoro come cantautore, i medesimi con cui vive la vita di tutti i giorni: passionale, meridionale e romantico, sia nella scrittura che nella voce.

Inoltre, Aiello ha avuto anche la sua prima esperienza come autore per altri artisti: il cantautore ha scritto All’amore nostro di Laura Pausini, brano contenuto nella nuova versione di Anime Parallele appena pubblicata dalla Pausini.

AIELLO, “TUTTO SBAGLIATO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Brail, Tutto sbagliato è una ballad pop dove l’orgoglio, le parole e i primi appuntamenti si fondono ad un sound anni ’90 cantautorale. Aiello lo descrive così: «Tutto sbagliato è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo».

In poche parole, il cantautore calabrese ha condensato riflessioni sull’amore facendole incontrare con le chitarre che viaggiano libere di esprimersi all’interno del brano.

AIELLO, “TUTTO SBAGLIATO”: TESTO DEL BRANO

Servono sempre due appuntamenti

Il primo è un gran casino

Dammi l’accendino

Questa notte è un cocktail rosso

Bevi piano che non ti riconosco

Se mi cadi addosso

Ho preso un cane per non amare le persone sbagliate

Mia nonna mi diceva “Arriverà d’estate mentre tu lasci Napoli”

Te lo scriverei

Ma l’ho cancellato

Le poesie d’amore non hanno peccato

Il tuo sapore-e

La mia prigione

Volevo un bacio ma è tutto sbagliato

Si fanno le sale da pranzo

Però mangiamo in cucina noi

Quelli che gli anni di scuola sono i più belli anche se non lo sai

Se non hai un cuore leggero non ti innamori

Ne ora ne mai

La musica in cosa serve davvero

Ho preso un cane per non amare le persone sbagliate

Te lo scriverei

Ma l’ho cancellato

Le poesie d’amore non hanno peccato

Il tuo sapore-e

La mia prigione

Volevo un bacio ma è tutto sbagliato

È tutto sbagliato

Perdonerai

Le mie paure

I miei precedenti

Le mie notti scure

Queste parole ci fottono

Spesso hanno perso anche te

Te lo scriverei

Ma l’ho cancellato

Le poesie d’amore non hanno peccato

Il tuo sapore-e

La mia prigione

Volevo un bacio ma è tutto sbagliato

Te lo scriverei

Ma l’ho cancellato

Le poesie d’amore non hanno peccato

Il tuo sapore-e

La mia prigione

Volevo un bacio ma è tutto sbagliato