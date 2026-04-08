La quarta puntata di Canzonissima 2026, in onda sabato 10 aprile in prima serata su Rai 1, vedrà in scaletta canzoni con un tema che riapre vecchie storie: “La rivincita di Sanremo”. Ogni concorrente si cimenterà con un brano che al Festival non ha vinto, ma che nel tempo è diventato parte della memoria collettiva della musica italiana.

La formula continua a sorprendere. Dopo le dediche e le canzoni simbolo delle puntate precedenti, Milly Carlucci alza ancora l’asticella sul piano narrativo andando a pescare nella kermesse più importante della musica italiana, il Festival di Sanremo.

Questa volta alcuni artisti reinterpreteranno cover altrui mentre altri torneranno su brani che li hanno segnati.

Fabrizio Moro porterà sul palco Sono solo parole, brano che ha scritto per Noemi. Michele Bravi darà voce a Il nostro concerto, riportando in vita la storia di Umberto Bindi. Fausto Leali omaggerà l’amico Toto Cutugno con Gli amori. Malika Ayane riprende La prima cosa bella, canzone che ha già inciso. Arisa e Elio e le Storie Tese tornano invece su brani propri: rispettivamente La notte e La canzone mononota.

Canzonissima 2026: gli abbinamenti della quarta puntata e la scaletta

Ecco la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti cantanti-canzoni della quarta puntata di Canzonissima 2026:

Enrico Ruggeri canta Il ragazzo della via Gluck Fabrizio Moro canta Sono solo parole Leo Gassmann canta Io che amo solo te Michele Bravi canta Il nostro concerto Fausto Leali canta Gli amori Malika Ayane canta La prima cosa bella Irene Grandi canta Incoscienti giovani Elettra Lamborghini canta I bambini fanno ooh Arisa canta La notte Vittorio Grigolo canta Quando quando quando Elio e le Storie Tese cantano La canzone mononota Jalisse (brano da confermare)

Una scaletta che attraversa decenni di Sanremo, dai classici senza tempo di Adriano Celentano e Sergio Endrigo fino ai brani più recenti. Quale esibizione conquisterà la quarta puntata dopo i trionfi delle settimane precedenti? L’appuntamento è sabato 10 aprile 2026 su Rai 1.

Vuoi sapere come sono andate le esibizioni della terza puntata? Qui trovate le nostre pagelle della terza puntata di Canzonissima 2026.