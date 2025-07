Classifica album più venduti primo semestre 2025: domina Olly, ma il rap resiste

Classifica vendita album 1° semestre 2025

Ci siamo lasciati alle spalle la fine del 2024 con una classifica degli album più venduti dell’anno che vedeva ben nove dischi rap in Top 10 e un album pop, quello di Annalisa, alla posizione numero #9. Sul podio: Icon di Tony Effe, Dio Lo Sa di Geolier e Vera Baddie di Anna.

Tra le case discografiche guidava Universal con sei presenze (di cui quattro di Island), seguita da Warner con 3 ed Epic/Sony con una. E questo primo semestre del 2025 cosa porta con sé? Diverse novità, sappiatelo.

Innanzitutto, come ormai noto, un cantautore di matrice pop, Olly, guida sia la classifica degli album che dei singoli più venduti. E il resto della Top 10?

Il mondo urban e rap continua a dominare il mercato degli album italiani con otto album in Top 10, di cui due sul podio: Santana Money Gang di Sfera Ebbasta & Shiva (#2) e Debí Tirar Más Fotos di Bad Bunny. Ricordiamo che lo scorso anno non era presente nessun album internazionale in Top 10.

E se Geolier, Lazza e Kid Yugi resistono nelle prime dieci posizioni dalla fine dello scorso anno, in questo primo semestre 2025 nessuna donna è presente.

Per quel che riguarda le case discografiche, Sony Music occupa la numero #1 con Olly e un totale di tre posizioni (due per Epic e una con il distributore The Orchard), Universal Music guida ancora con cinque (quattro di Island Records e una di EMI) e Warner scende a due.

A seguire la Top 10 completa del primo semestre 2025:

Tutta vita – Olly Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny Dio Lo Sa – Atto II – Geolier È finita la pace – Marracash Tropico del Capricorno – Guè Locura – Lazza La Bellavita – Artie 5ive Hello World – Pinguini Tattici Nucleari Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi

Questo era un sunto della Top 10 del primo semestre 2025. Se, come noi, volete approfondire, nella prossima pagina trovate – oltre alla Top 100 completa – gli artisti e le case discografiche con più dischi in classifica FIMI album.

