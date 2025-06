Bresh videointervista, “il mio album è un viaggio. Mi ispiro a Faber e mi sento un pirata come Luffy”

Intervista a Bresh… il cantautore è tornato con un nuovo album, Mediterraneo, che racchiude un percorso di due anni e tante esperienze di vita che lo hanno arricchito e, anche, cambiato umanamente oltre che artisticamente.

All’interno dell’album ci sono i singoli pubblicati in questi anni, da Guasto D’Amore fino a La Tana del Granchio, e l’elemento ricorrente è senza dubbio il mare.

In esclusiva ai nostri microfoni ha raccontato cosa è successo in questi anni e com’è andato il processo di creazione di questo album.

BRESH RAcconta mediterraneo

Come ti sei preparato a questa pubblicazione?

“Mi sto preparando pensando al futuro, pensando ai palazzetti e pensando anche a pubblicare tante canzoni insieme, in una volta sola“

Che differenza c’è tra il tuo ultimo album e questo?

“Per me è cambiato tanto, ho avuto una fase dove avevo paura di depersonalizzarmi, avevo più soldi, una nuova casa, una macchina nuova ma per fortuna non è cambiata la voglia di esprimermi nella stessa maniera.

Abbiamo fatto il 3.0 di Oro Blu ed è un ciclo che si chiude questo del mare, volevo dare il titolo finale di quello che mi ha sempre ispirato che è proprio il mare di fronte casa mia“

C’è qualcosa all’interno di Mediterraneo che avresti voluto dire diversamente?

“Sì, un po’ come quando discuti e a posteriori rifletti sulle cose che avresti voluto dire ma va bene così“

Hai unito tanti mondi diversi, dall’Africa al Sudamerica…

“La voglia di unire i mondi è stata tanta, ci piace la musica popolare e quindi prendere la musica popolare di vari luoghi ci ha aiutato a tracciare un grande filo“

Ti senti un punto di riferimento, a questo punto, per la musica italiana?

“Per la musica italiana no, ammesso che ne abbia. E’ un periodo variegato per la musica italiana, la bolla si sta allargando, chissà se scoppierà mai, e voglio essere un punto di riferimento per i miei fan. Non voglio mettermi in cattedra, è una mia caratteristica e anche di questo album. Tante figure, tante immagini ma mai un insegnamento“

Nel logo c’è il jolly roger, piccolo riferimento nerd con il protagonista di One Piece. Luffy porta sorrisi, ti ci rivedi?

“Luffy lo amavo, mi ci rivedo. La figura del pirata è infantile e grezza ma soprattutto è la figura dell’outsider. Quando sono arrivato a Milano l’ho vissuta un po’ così, ho accettato le regole dell’industria ma ho mantenuto un piede fuori.

Non mi sono lasciato alienare da questo sistema, dalle immagini che vuole far passare. Io porto Bresh, il ragazzo genovese cresciuto in pantaloncini e ciabatte. Non voglio prostrarmi all’ambiente dove sono entrato ma ho portato me stesso e le mie caratteristiche“

Ci spieghi la canzone genovese?

“Da sempre volevo fare una canzone in genovese, lo sapevo parlare con la mia famiglia. Le più belle canzoni genovesi le ha fatte Faber e questa mia canzone, scritta tutta da me, rappresenta i luoghi dove sono nato e cresciuto.

E’ la Liguria con tutte le immagini di una vita vissuta sul mare, L’Aia Che ttia è casa mia”.

C’è Genova ovunque in questo album. Ti senti 100% genovese?

“99,9 periodico genovese e il resto abitante del mondo che è la cifra che serve per rispettare la cultura degli altri“

Parliamo dei palazzetti. Come va?

“Non vedo l’ora, abbiamo fatto il Carroponte e quella gente la vidi già ma farla al Forum ha un sapore diverso. Stiamo preparando uno show bellissimo e insieme all’album è la cosa su cui punto di più.”

BRESH – VIDEO INTERVISTA su mediterraneo