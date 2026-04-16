Color Fest 2026 torna dall’11 al 13 agosto sulla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme con una line up che attraversa elettronica, indie e nuove traiettorie sonore. Da Apparat a Cosmo, fino a Django Django, il festival calabrese conferma una proposta che unisce scena internazionale e italiana, mentre sono già disponibili biglietti e abbonamenti per le tre giornate.

Arrivato alla quattordicesima edizione, Color Fest continua a costruire un’identità riconoscibile all’interno dei festival estivi italiani, puntando su artisti spesso alla prima esibizione in Calabria e su un contesto che lega musica e paesaggio.

Il festival calabrese continua a costruire un’identità precisa, capace di muoversi tra generi e linguaggi diversi, mantenendo un equilibrio tra ricerca e accessibilità. Anche per il 2026 l’evento punta su esclusive regionali e su artisti alla prima esibizione in Calabria.

Color Fest 2026: gli artisti annunciati

L’11 agosto si apre con Apparat in full band, tra i nomi centrali dell’elettronica europea, affiancato da James Holden & Wacław Zimpel, i C’mon Tigre e Gaia Banfi. Spazio anche a Faccianuvola, prima stanza a destra e Labadessa.

Il 12 agosto si muove tra contaminazioni e momenti immersivi, con il live all’alba di Cosmo. In line up anche The Zen Circus, Tutti Fenomeni, gli Yīn Yīn e Nico Arezzo con Anna Castiglia. Nella parte notturna arrivano Sébastien Tellier e Populous.

Il 13 agosto guarda alla scena internazionale con Django Django, Deadletter, La Niña e Mai Mai Mai. Chiudono okgiorgio e Dimartino.

Apparat

Tra i nomi più attesi c’è Apparat, che torna in Italia con un set in full band. Il progetto di Sascha Ring continua a muoversi tra elettronica e scrittura emotiva, portando dal vivo il nuovo materiale inedito.

Date, informazioni e biglietti dei concerti

11 agosto – Apparat, James Holden & Wacław Zimpel, C’mon Tigre, Gaia Banfi, Faccianuvola, prima stanza a destra, Labadessa – Riviera dei Tramonti (Lamezia Terme) 12 agosto – Cosmo, The Zen Circus, Tutti Fenomeni, Yīn Yīn, Nico Arezzo con Anna Castiglia, Sébastien Tellier, Populous – Riviera dei Tramonti (Lamezia Terme) 13 agosto – Django Django, Deadletter, La Niña, Mai Mai Mai, okgiorgio, Dimartino – Riviera dei Tramonti (Lamezia Terme)



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Color Fest: identità e storia

Arrivato alla quattordicesima edizione, Color Fest è diventato uno dei punti di riferimento per la musica indipendente nel Sud Italia. La location della Riviera dei Tramonti, affacciata sul Golfo di Sant’Eufemia, contribuisce a definire un’esperienza che unisce musica e paesaggio.

Il claim 2026, “Summer on a solitary beach”, richiama l’universo di Franco Battiato e si traduce in una linea artistica che continua a esplorare nuovi linguaggi, mantenendo un dialogo tra scena italiana e internazionale.

Accanto al main stage torna anche Supernova, il contest dedicato ai nuovi talenti, ospitato sul Marley Stage e pensato come spazio di scoperta per la scena emergente.

Foto di Paolo Ascioti