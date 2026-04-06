6 Aprile 2026
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Pordenone Blues & Co. Festival 2026, Yngwie Malmsteen unica data italiana

Il festival celebra 35 anni con una line up tra rock, blues e metal internazionale.

Tour di All Music Italia
Yngwie Malmsteen Pordenone Blues Festival 2026
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PORDENONE BLUES & CO. FESTIVAL festeggia nel 2026 la sua 35ª edizione con una line up che unisce rock, blues e metal internazionale. Tra i nuovi annunci spicca Yngwie Malmsteen, protagonista di una data unica in Italia prevista per il 26 luglio al Parco San Valentino.

Un nome che si inserisce in un cartellone già ampio e trasversale, confermando il festival come uno degli appuntamenti più solidi e riconoscibili dell’estate live italiana.

Pordenone Blues Festival 2026, Malmsteen unica data italiana

Il live di Yngwie Malmsteen rappresenta uno degli eventi centrali di questa edizione. Il chitarrista svedese, considerato tra i pionieri del neoclassical metal, porterà sul palco uno show costruito tra tecnica estrema e impatto rock, in linea con il percorso che lo accompagna da oltre quarant’anni.

Nel corso della carriera ha ridefinito il linguaggio della chitarra elettrica, fondendo influenze classiche – da Bach a Paganini – con l’energia del rock. Il concerto di Pordenone si inserisce nel suo tour internazionale e offrirà una scaletta che attraversa brani storici e momenti più recenti del repertorio, tra cui il progetto Tokyo Live.

Ad arricchire la serata saranno presenti anche special guests, annunciati nelle prossime settimane.

Pordenone Blues & Co. Festival 2026 line up

Accanto a Malmsteen, il cartellone della 35ª edizione include artisti italiani e internazionali che attraversano generi diversi:

Dogstar, la band di Keanu Reeves
Subsonica
Skunk Anansie
Goran Bregović e la Wedding and Funeral Band
The Damn Truth
Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay
Judas Priest

Una line up che alterna nomi storici e progetti contemporanei, mantenendo un’identità legata alla musica live suonata e alla dimensione internazionale.

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Il festival a Pordenone

Il Pordenone Blues & Co. Festival è uno degli eventi più longevi del panorama italiano, capace negli anni di portare in Friuli Venezia Giulia artisti di primo piano della scena internazionale.

Anche per il 2026 il festival si inserisce nel calendario di Verso Pordenone 2027, progetto culturale che accompagna la città nel percorso verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura.

I concerti si svolgeranno principalmente al Parco San Valentino, confermando il format che unisce musica dal vivo e contesto urbano, con una proposta capace di attraversare generi e generazioni.

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