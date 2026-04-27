Rock in Roma 2026 torna dal 9 giugno al 18 luglio con 17 concerti divisi tra l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La nuova edizione porta nella Capitale artisti italiani e internazionali, con una line up che attraversa rock, pop, urban, indie, metal e cantautorato.

Tra i nomi annunciati ci sono The Offspring, Mumford & Sons, OneRepublic, Ben Harper & The Innocent Criminals, Marilyn Manson, Europe, Negramaro, Caparezza, Olly, Emma, Mannarino, Litfiba, Luchè e Bluvertigo.

Alla sua 16ª edizione, il festival conferma la doppia anima che lo accompagna da anni: da una parte l’energia open air delle Capannelle, dall’altra la cornice della Cavea, con tre concerti ospitati all’interno dell’Auditorium romano.

Rock in Roma 2026: gli artisti annunciati

Il cartellone 2026 di Rock in Roma mette insieme grandi nomi internazionali e protagonisti della scena italiana. Il rock passa da The Offspring, Counting Crows, Europe, Marilyn Manson, Litfiba e Bluvertigo, mentre la parte pop e cantautorale guarda a Negramaro, Emma, Mannarino, Olly e OneRepublic.

Spazio anche all’urban e al rap con Gemitaiz e Luchè, mentre Caparezza torna tra i nomi più attesi della stagione live. Nel programma figurano anche Ben Harper & The Innocent Criminals, Mumford & Sons con CAAMP, Pippo Sowlo e gli special guest annunciati per alcune date.

Due concerti risultano già sold out prima dell’inizio del festival: quello di Olly all’Ippodromo delle Capannelle e quello di Marilyn Manson alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Rock in Roma 2026: date e concerti all’Ippodromo delle Capannelle

9 giugno – The Offspring – Ippodromo delle Capannelle – Roma

Special guests: A Day To Remember + Sleep Theory

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma Special guests: + 13 giugno – Pippo Sowlo – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 14 giugno – Counting Crows – Ippodromo delle Capannelle – Roma

Special guest: Bull Brigade

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma Special guest: 18 giugno – Gemitaiz – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 20 giugno – Negramaro – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 26 giugno – Caparezza – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 30 giugno – Olly – Ippodromo delle Capannelle – Roma

Sold out

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 2 luglio – Emma – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 7 luglio – Mumford & Sons with CAAMP – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– with – Ippodromo delle Capannelle – Roma 10 luglio – Mannarino – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 12 luglio – OneRepublic – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 16 luglio – Litfiba – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 17 luglio – Luchè – Ippodromo delle Capannelle – Roma

– – Ippodromo delle Capannelle – Roma 18 luglio – Bluvertigo – Ippodromo delle Capannelle – Roma

Rock in Roma 2026: i concerti alla Cavea dell’Auditorium

29 giugno – Ben Harper & The Innocent Criminals – Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

– – Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma 7 luglio – Europe – Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

– – Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma 14 luglio – Marilyn Manson – Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

Special guest: VOWWS

Sold out

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Rock in Roma 2026 tra Capannelle e Auditorium

Rock in Roma nasce nel 2009 e negli anni ha superato i 300 concerti e i 3 milioni di spettatori complessivi. La rassegna è prodotta da The Base e diretta artisticamente da Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani, con la consulenza artistica di Armando Perticaroli.

In quindici edizioni il festival ha portato a Roma artisti come The Rolling Stones, Bruce Springsteen, David Gilmour, Roger Waters, Radiohead, Måneskin, Post Malone, Arctic Monkeys, Green Day, Rammstein, Red Hot Chili Peppers, The Chemical Brothers, The Killers, Metallica, Slipknot, Muse, Thirty Seconds to Mars, Queens of Stone Age, Sigur Rós, Iron Maiden e Linkin Park.

L’edizione 2026 conferma due venue centrali per la stagione live romana. L’Ippodromo delle Capannelle ospiterà la parte più ampia del programma, mentre la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone accoglierà tre concerti in una cornice diversa, più raccolta e architettonica.

Radio, mobilità e partner di Rock in Roma 2026

Rai Radio2 sarà anche quest’anno la radio ufficiale di Rock in Roma, con contenuti legati ai live, interviste e materiali dal backstage sui canali social della radio.

Tra i partner confermati ci sono anche Save the Children e UNICEF Italia, presenti con attività di sensibilizzazione. Sul fronte mobilità, Frecciarossa sarà treno ufficiale del festival, mentre Eventi in Bus garantirà il servizio navetta dall’Ippodromo delle Capannelle alla Stazione Termini, con partenze circa 30 minuti dopo la fine dei concerti.

Per il 2026 tornano anche Lime, mobility partner ufficiale con e-bike e monopattini elettrici, e Come Back Home, startup dedicata alla mobilità notturna. Nel programma dei partner entra anche Airfire, realtà attiva nei sistemi di sicurezza antincendio.

Il festival conferma infine il lavoro sulle pratiche eco-sostenibili, con isole ecologiche dedicate alla raccolta differenziata all’interno delle location e iniziative pensate per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione.