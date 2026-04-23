23 Aprile 2026
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23 Aprile 2026

Line up e date di Sequoie Music Park 2026: a Bologna arrivano Interpol, Subsonica e Caparezza

Torna al Parco delle Caserme Rosse di Bologna la rassegna estiva promossa da Unipol Arena. In cartellone anche Three Days Grace e Nu Genea.

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Visual ufficiale di Sequoie Music Park 2026 A Chromatic Future al Parco delle Caserme Rosse di Bologna
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Nel cuore verde del Parco delle Caserme Rosse di Bologna torna Sequoie Music Park 2026, la rassegna estiva promossa da Unipol Arena. Con oltre ottantamila presenze registrate nelle edizioni precedenti, il festival si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti dell’estate bolognese, proponendo una line up che attraversa generi e generazioni, dal rock al pop, dall’alternative al cantautorato.

L’obiettivo del festival è riportare la musica dal vivo alla sua dimensione più autentica, creando un’esperienza immersiva in cui pubblico e artisti si incontrano in un contesto naturale. Oltre alla proposta musicale, Sequoie Music Park offre un’esperienza culturale a tutto tondo con aree dedicate al food, spazi di socialità e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, puntando alla riduzione dell’impatto ecologico.

Sequoie Music Park 2026: gli artisti in cartellone

La forza della rassegna risiede nella sua identità trasversale, capace di far dialogare artisti di fama mondiale con i protagonisti della scena italiana. Tra i nomi internazionali spiccano i Three Days Grace (23 giugno) e gli Interpol (16 luglio), entrambi in Italia per un’unica data, affiancati da Of Monsters And Men (25 giugno), Mac DeMarco (27 giugno), Idles (4 luglio), Opeth (11 luglio) e Belle and Sebastian (13 luglio).

Ricca anche la rappresentanza italiana, che spazia dal cantautorato all’urban. Il cartellone ospita Kid Yugi (18 giugno), Alfa (28 giugno), i Subsonica (29 giugno), i Nu Genea (1 luglio) e Fulminacci (2 luglio). Spazio anche a Frah Quintale (12 luglio), ai Litfiba (21 luglio) e a Luchè (23 luglio). Già sold out le date di Morad (6 luglio), Caparezza (7 e 8 luglio) e Tony Pitony (15 luglio).

Date e informazioni sui concerti

  • 16 giugno 2026 – Kneecap – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 18 giugno 2026 – Kid Yugi – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 23 giugno 2026 – Three Days Grace (Unica data italiana) – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 25 giugno 2026 – Of Monsters And Men – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 27 giugno 2026 – Mac DeMarco – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 28 giugno 2026 – Alfa – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 29 giugno 2026 – Subsonica – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 1 luglio 2026 – Nu Genea – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 2 luglio 2026 – Fulminacci – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 4 luglio 2026 – Idles – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 6 luglio 2026 – Morad (Sold out) – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 7 luglio 2026 – Caparezza (Sold out) – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 8 luglio 2026 – Caparezza (Sold out) – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 11 luglio 2026 – Opeth – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 12 luglio 2026 – Frah Quintale – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 13 luglio 2026 – Belle and Sebastian – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 15 luglio 2026 – Tony Pitony (Sold out) – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 16 luglio 2026 – Interpol (Unica data italiana da headliner) – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 21 luglio 2026 – Litfiba – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)
  • 23 luglio 2026 – Luchè – Parco delle Caserme Rosse (Bologna)

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