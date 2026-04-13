13 Aprile 2026
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VIVA! Festival 2026, nuovi artisti per il decennale: line up e date

Il festival celebra dieci anni tra elettronica, cantautorato e visioni internazionali.

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VIVA Festival 2026 lineup artisti Locorotondo
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VIVA! Festival celebra nel 2026 il suo decennale, tornando nella cornice della Valle d’Itria a Locorotondo con una nuova edizione in programma tra il 31 luglio e il 1° agosto, a cui si aggiunge l’esperienza speciale all’alba del 2 agosto.

Un appuntamento che negli anni ha costruito un’identità precisa, tra elettronica, cantautorato e visioni internazionali, confermandosi tra i festival più riconoscibili del panorama italiano.

VIVA! Festival 2026: i nuovi artisti in line up

La line up del VIVA! Festival 2026 si arricchisce con nuovi nomi che affiancano gli annunci già arrivati nelle scorse settimane.

Per la giornata del 31 luglio sono confermati Birthh e Giorgio Poi, che si aggiungono ai già annunciati Polo&Pan.

Il 1° agosto sarà invece dedicato alle traiettorie più contemporanee della scena internazionale con prima stanza a destra, John Glacier e Overmono (dj set), insieme ai già annunciati Darkside. Tutti e tre gli artisti internazionali saranno presenti in esclusiva nazionale.

Il programma resta in aggiornamento con ulteriori nomi attesi nelle prossime settimane.

Tra elettronica e cantautorato nella Valle d’Itria

Nel corso degli anni il VIVA! Festival ha costruito un percorso capace di mettere in dialogo linguaggi diversi.

Da una parte il cantautorato contemporaneo, rappresentato da artisti come Giorgio Poi, dall’altra una ricerca sonora che attraversa elettronica e club culture, con progetti come Overmono e Darkside.

Accanto a loro, realtà come Birthh e prima stanza a destra contribuiscono a definire una dimensione più intima e sperimentale, mantenendo il festival in equilibrio tra introspezione e energia collettiva.

Biglietti e formule disponibili

Per l’edizione 2026 sono disponibili diverse formule di accesso:

31 luglio – biglietto Day 1
https://dice.fm/event/eobb76-viva-2026-day-1

1 agosto – biglietto Day 2
https://dice.fm/event/nvwwa8-viva-2026-day-2

Pass 2 giorni (31 luglio – 1 agosto)
https://link.dice.fm/2days

Pass 3 giorni con esperienza all’alba (fino al 2 agosto)
https://link.dice.fm/3days

L’esperienza all’alba sarà accessibile esclusivamente ai possessori del pass completo.

Un festival tra paesaggio e suono

VIVA! continua a svilupparsi come un progetto che mette al centro il rapporto tra musica e territorio.

La Valle d’Itria diventa parte integrante dell’esperienza: non solo cornice, ma elemento attivo nel dialogo tra pubblico, artisti e ambiente.

Un approccio che nel decennale del festival si conferma come uno dei tratti distintivi più riconoscibili del progetto.

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