FROGSTOCK continua a definire la line up dell’edizione 2026 e aggiunge un nome che sposta l’equilibrio del cartellone verso una dimensione più narrativa. Il 22 agosto, al Parco Fluviale di Riolo Terme, salirà sul palco Murubutu con il progetto La vita segreta delle città.

Il festival, in programma dal 19 al 22 agosto 2026, si conferma così attento a intercettare percorsi artistici fuori dagli schemi, capaci di unire linguaggi diversi e pubblici trasversali.

Frogstock 2026, Murubutu in concerto il 22 agosto

Nome d’arte di Alessio Mariani, Murubutu è una delle figure più riconoscibili dell’hip hop italiano per approccio e contenuti. Attivo dai primi anni ’90 e docente di filosofia e storia, ha costruito un percorso in cui il rap diventa strumento di racconto, con una forte componente letteraria.

Il live previsto a Frogstock si inserisce nel tour legato all’ultimo album La vita segreta delle città, pubblicato nel 2025. Uno spettacolo che attraversa brani costruiti come racconti, tra riferimenti culturali, immagini urbane e scrittura evocativa.

Sul palco sarà accompagnato dalla Moon Jazz Band, formazione con cui l’artista rilegge il proprio repertorio in una chiave più aperta, tra hip hop e suggestioni jazz.

Rap, letteratura e sperimentazione sonora

Nel corso degli anni Murubutu ha sviluppato uno stile spesso definito “rap didattico”, capace di coniugare storytelling e ricerca musicale. Un percorso che lo ha portato a collaborare con artisti come Caparezza, Dargen D’Amico, Rancore, Ghemon e Giuliano Palma.

Parallelamente alla musica, ha portato avanti progetti legati alla divulgazione e al rapporto tra rap e letteratura, come Letteraturap, contribuendo a spostare questo linguaggio anche in contesti culturali e formativi.

Il concerto del 22 agosto si muove proprio in questa direzione: uno spazio in cui musica e narrazione si intrecciano, trasformando il live in un racconto in movimento.

Il festival a Riolo Terme

Il Frogstock 2026 si svolgerà dal 19 al 22 agosto al Parco Fluviale di Riolo Terme, in provincia di Ravenna.

Nel corso degli anni il festival si è costruito un’identità legata alla ricerca e alla contaminazione tra generi, alternando nomi consolidati e nuove proposte della scena italiana.

La line up completa verrà annunciata nelle prossime settimane.