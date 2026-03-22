I-DAYS Milano 2026, gli artisti nella line up: da TonyPitony ai Cliffords

Gli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 continuano ad aggiornare la propria line up con nuovi artisti in vista dei concerti in programma tra giugno e settembre all’Ippodromo Snai San Siro e all’Ippodromo Snai La Maura. Tra le novità annunciate entra nel cartellone anche la band irlandese Cliffords, attesa sul palco il 3 luglio 2026 in apertura al live di Florence + The Machine.
Il festival milanese conferma così la sua struttura di concert series distribuita su più date, con un calendario che unisce grandi nomi internazionali e nuove realtà della scena contemporanea.
I-DAYS Milano 2026, nuovi artisti nella line up
La line up degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 si arricchisce con l’ingresso dei Cliffords, band irlandese emergente che salirà sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro il 3 luglio per aprire il concerto di Florence + The Machine.
Il festival continua così a costruire un cartellone che affianca headliner internazionali a progetti più recenti, mantenendo una proposta trasversale tra pop, rock ed elettronica. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori annunci che andranno a completare la programmazione dell’edizione 2026.
I-DAYS Milano Coca-Cola 2026: il calendario concerti
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Date dei concerti annunciati
25 giugno 2026 – Maroon 5 – Ippodromo Snai San Siro (Milano)
3 luglio 2026 – Florence + The Machine, Cliffords – Ippodromo Snai San Siro (Milano)
5 luglio 2026 – Foo Fighters, Idles, Fat Dog – Ippodromo Snai La Maura (Milano)
6 luglio 2026 – System Of A Down, Queens Of The Stone Age, Acid Bath – Ippodromo Snai La Maura (Milano)
4 settembre 2026 – TonyPitony – Ippodromo Snai San Siro (Milano)
6 settembre 2026 – David Guetta – Ippodromo Snai San Siro (Milano)
10 settembre 2026 – A$AP Rocky – Ippodromo Snai San Siro (Milano)
I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.
Il festival a Milano
Gli I-DAYS Milano Coca-Cola rappresentano una delle principali concert series italiane, attiva dal 1999 e capace negli anni di portare nel capoluogo lombardo alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale.
L’edizione 2026 prosegue su questa linea, alternando grandi headliner e nuove proposte all’interno di una programmazione distribuita su più settimane, confermando Milano come uno dei poli principali per la musica live in Europa.