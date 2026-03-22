22 Marzo 2026
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
22 Marzo 2026

I-DAYS Milano 2026, gli artisti nella line up: da TonyPitony ai Cliffords

Il festival milanese aggiorna il calendario con nuovi nomi e conferma le date dell’estate 2026

Tour di All Music Italia
Pubblico e palco degli I-DAYS Milano durante un concerto all’Ippodromo
Condividi su:

Gli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 continuano ad aggiornare la propria line up con nuovi artisti in vista dei concerti in programma tra giugno e settembre all’Ippodromo Snai San Siro e all’Ippodromo Snai La Maura. Tra le novità annunciate entra nel cartellone anche la band irlandese Cliffords, attesa sul palco il 3 luglio 2026 in apertura al live di Florence + The Machine.

Il festival milanese conferma così la sua struttura di concert series distribuita su più date, con un calendario che unisce grandi nomi internazionali e nuove realtà della scena contemporanea.

I-DAYS Milano 2026, nuovi artisti nella line up

La line up degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 si arricchisce con l’ingresso dei Cliffords, band irlandese emergente che salirà sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro il 3 luglio per aprire il concerto di Florence + The Machine.

Il festival continua così a costruire un cartellone che affianca headliner internazionali a progetti più recenti, mantenendo una proposta trasversale tra pop, rock ed elettronica. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori annunci che andranno a completare la programmazione dell’edizione 2026.

I-DAYS Milano Coca-Cola 2026: il calendario concerti





Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Date dei concerti annunciati

25 giugno 2026 – Maroon 5 – Ippodromo Snai San Siro (Milano)

3 luglio 2026 – Florence + The Machine, Cliffords – Ippodromo Snai San Siro (Milano)

5 luglio 2026 – Foo Fighters, Idles, Fat Dog – Ippodromo Snai La Maura (Milano)

6 luglio 2026 – System Of A Down, Queens Of The Stone Age, Acid Bath – Ippodromo Snai La Maura (Milano)

4 settembre 2026 – TonyPitony – Ippodromo Snai San Siro (Milano)

6 settembre 2026 – David Guetta – Ippodromo Snai San Siro (Milano)

10 settembre 2026 – A$AP Rocky – Ippodromo Snai San Siro (Milano)

I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Il festival a Milano

Gli I-DAYS Milano Coca-Cola rappresentano una delle principali concert series italiane, attiva dal 1999 e capace negli anni di portare nel capoluogo lombardo alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale.

L’edizione 2026 prosegue su questa linea, alternando grandi headliner e nuove proposte all’interno di una programmazione distribuita su più settimane, confermando Milano come uno dei poli principali per la musica live in Europa.

All Music Italia

Articoli più letti

Canzonissima 2026, la scaletta della prima puntata su Rai 1 1

Canzonissima 2026: chi sono i "Magnifici Sette", i giudici di Milly Carlucci
Canzonissima 2026, la scaletta della prima puntata su Rai 1 2

Canzonissima 2026 prima puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti
Serale Amici 2026 anticipazioni 21 marzo 3

Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione nella prima puntata con Annalisa
Collage degli artisti in uscita nel New Music Friday del 20 marzo 2026 4

New Music Friday 20 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli con Dimartino, Juli e Coez, Achille Lauro e molti altri
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5 5

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast
Achille Lauro durante il tour 2026 in cui ha presentato in anteprima In viaggio verso il Paradiso 6

Achille Lauro, "In viaggio verso il Paradiso": testo, significato e il tour negli stadi 2027
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 7

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Ritratto di Sandor Von Mallasz 9

Addio a Sandor Von Mallasz: morto a 59 anni lo storico discografico e pioniere del metal in Italia
Rancore, rapper romano, in occasione del singolo Fanfole e dell'album Tarek da Colorare 10

Rancore torna con "Fanfole" in attesa dell'album "Tarek da Colorare"

Cerca su A.M.I.