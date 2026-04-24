Balena Festival 2026 torna a Genova tra maggio e luglio con un programma che si muove tra preview di quartiere, una nuova tappa in Piazza delle Feste e la settima edizione all’Axpo Arena del Mare del Porto Antico. Nel cartellone troviamo TonyPitony, Emma Nolde, Caparezza, Nico Arezzo, I Cani, Voglio Tornare Negli Anni 90, Lumiero, The Zen Circus, Amalfitano, Jagwari, Senza Cri e Giovanni Ti Amo.

L’edizione 2026 si sviluppa in più momenti. Si parte il 9 e 10 maggio con FESTA!, si passa dal nuovo appuntamento BalenEasy del 7 luglio e si arriva al cuore del festival, in programma dal 22 al 26 luglio all’Axpo Arena del Mare. Il concept scelto per questa edizione è “Fino a diventare galassia”, formula che accompagna un festival sempre più diffuso dentro la città.

Balena Festival 2026: gli artisti annunciati

Il programma del Balena Festival 2026 tiene insieme nomi già consolidati e progetti che si muovono nella nuova scena italiana. Nei cinque giorni all’Axpo Arena del Mare troviamo The Zen Circus, Emma Nolde e Jagwari nella serata del 22 luglio, poi TonyPitony il 23 luglio e Caparezza il 24, entrambe già sold out. Il 25 luglio tocca a I Cani e Amalfitano, con l’opening act del contest Pezzoni di Rockit, mentre il 26 luglio chiude Voglio Tornare Negli Anni 90 con il Balena Party.

La line up non si esaurisce qui. A maggio il festival compare in città con il live podcast di Stagione Nuova Podcast ai Giardini Luzzati e con i live di Senza Cri e Lumiero. Il giorno successivo, nel quartiere della Maddalena, arriva un secret concert in collaborazione con Sofar Genova. Il 7 luglio, in Piazza delle Feste, il nuovo formato BalenEasy ospita Nico Arezzo e Giovanni Ti Amo.

Caparezza

Nel cartellone 2026 uno dei nomi più forti è quello di Caparezza, atteso il 24 luglio in una serata già sold out. La sua presenza dà peso a un’edizione che prova a tenere insieme identità indie, nuovo cantautorato e un nome capace di allargare subito il raggio del festival anche fuori Genova.

Date e informazioni sui concerti

9 maggio 2026 – Stagione Nuova Podcast, Senza Cri, Lumiero – Giardini Luzzati (Genova)

– Giardini Luzzati (Genova) 10 maggio 2026 – Secret Concert Sofar Genova – Quartiere Maddalena (Genova)

– Quartiere Maddalena (Genova) 7 luglio 2026 – Nico Arezzo, Giovanni Ti Amo – Piazza delle Feste (Porto Antico – Genova)

– Piazza delle Feste (Porto Antico – Genova) 22 luglio 2026 – The Zen Circus, Emma Nolde, Jagwari – Axpo Arena del Mare (Porto Antico – Genova)

– Axpo Arena del Mare (Porto Antico – Genova) 23 luglio 2026 – TonyPitony – Axpo Arena del Mare (Porto Antico – Genova)

– Axpo Arena del Mare (Porto Antico – Genova) 24 luglio 2026 – Caparezza – Axpo Arena del Mare (Porto Antico – Genova)

– Axpo Arena del Mare (Porto Antico – Genova) 25 luglio 2026 – I Cani, Amalfitano – Axpo Arena del Mare (Porto Antico – Genova)

– Axpo Arena del Mare (Porto Antico – Genova) 26 luglio 2026 – Voglio Tornare Negli Anni 90 – Axpo Arena del Mare (Porto Antico – Genova)

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Balena Festival 2026: identità e città

Balena Festival è organizzato da ALUHA e nel 2026 allarga ancora il proprio raggio dentro Genova. Non resta chiuso in un solo palco, ma si muove tra Giardini Luzzati, Maddalena, Piazza delle Feste e Axpo Arena del Mare. Il festival lavora così su più formati e su pubblici diversi, tenendo insieme concerti, incontri e appuntamenti laterali.

Negli anni dal suo palco sono passati artisti come Ditonellapiaga, Mille, Lamante, La Rappresentante di Lista e Franco126. La settima edizione continua su quella linea, con un cartellone che alterna nomi già affermati e progetti che il festival intercetta prima che diventino centrali nel circuito più largo.