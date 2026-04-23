Fiera Milano Live 2026 torna dal 22 maggio al 19 settembre a Fiera Milano, Rho, per la sua terza edizione. La rassegna prodotta da Vivo Concerti mette in calendario sei concerti e conferma anche quest’anno la sua linea: pochi appuntamenti, tutti concentrati su artisti internazionali, dentro uno spazio che ormai è entrato stabilmente nella mappa estiva dei live milanesi.

Nel programma 2026 ci sono Olivia Dean, Lewis Capaldi, Kings of Leon, Romeo Santos & Prince Royce, Tyler, The Creator e Anyma. Sei date distribuite tra fine maggio e metà settembre, tutte ospitate a Cargo 1, nell’area del quartiere fieristico di Rho.

Fiera Milano Live 2026: gli artisti annunciati

Il cartellone parte il 22 maggio con Olivia Dean, attesa per quella che viene indicata come unica data italiana del suo tour europeo. A giugno arrivano due nomi che spostano subito il peso della rassegna: Lewis Capaldi, di ritorno dal vivo, e i Kings of Leon, da tempo presenza fissa nei grandi festival e nelle grandi venue internazionali.

A luglio cambia il suono con Romeo Santos & Prince Royce, insieme per una data europea organizzata da SFX Events e X-Urban Latin Concert SRL. Dopo la pausa estiva, il programma riparte il 25 agosto con Tyler, The Creator e si chiude il 19 settembre con Anyma – presents ÆDEN. Il cartellone tiene dentro pop, rock, latin, rap ed elettronica senza allargarsi troppo. Sei date. Nessun riempitivo.

Olivia Dean apre la terza edizione

Ad aprire Fiera Milano Live 2026 sarà Olivia Dean. La data del 22 maggio segna l’avvio della rassegna e porta a Rho un nome che negli ultimi mesi ha allargato molto il proprio raggio anche fuori dal Regno Unito. Per il festival è una partenza coerente: un’artista in crescita, una sola data italiana e una collocazione che punta a muovere pubblico anche oltre Milano città.

Date e informazioni sui concerti

22 maggio 2026 – Olivia Dean – Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho)

– Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho) 17 giugno 2026 – Lewis Capaldi – Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho)

– Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho) 20 giugno 2026 – Kings of Leon – Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho)

– Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho) 10 luglio 2026 – Romeo Santos & Prince Royce – Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho)

– Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho) 25 agosto 2026 – Tyler, The Creator – Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho)

– Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho) 19 settembre 2026 – Anyma – presents ÆDEN – Fiera Milano Live (Cargo 1 – Rho)

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Fiera Milano Live 2026: cos’è e dove si svolge



Fiera Milano Live è una rassegna multi-genere prodotta da Vivo Concerti e ospitata a Cargo 1, nell’area di Fiera Milano (Rho). Nelle prime due edizioni, tra 2024 e 2025, ha raccolto oltre 360mila presenze e 17 concerti. Nel 2026 i numeri si stringono, ma la linea resta chiara: meno date, nomi forti, profilo internazionale.

L’area si trova dentro il quartiere espositivo di Rho e può essere raggiunta in treno, metropolitana e auto. Sul sito ufficiale della rassegna sono raccolte le informazioni pratiche su accessi, trasporti e parcheggi, mentre i biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti autorizzati indicati dall’organizzazione.