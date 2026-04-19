Torna in Italia per la sua seconda edizione il GroundUP Music Festival 2026. L’evento internazionale, ideato e diretto da Michael League (leader degli Snarky Puppy), si terrà ad Alberobello dal 26 al 28 giugno. Dopo il successo della prima edizione, la cittadina pugliese, patrimonio dell’UNESCO, si prepara ad accogliere nuovamente tre giorni di concerti, incontri e scoperte musicali all’insegna di jazz, world music, elettronica e songwriting contemporaneo.

Vi raccontiamo una line-up che si preannuncia ricca e trasversale, capace di unire artisti provenienti da tutto il mondo in un’esperienza immersiva tra i trulli. Non solo performance dal vivo, ma un vero e proprio punto d’incontro per la musica contemporanea, con due palchi principali pronti a ospitare nomi di spicco della scena globale.

GroundUP Music Festival 2026: gli artisti annunciati

Il cartellone del festival si sviluppa su due palchi. Sul Main Stage, accanto agli Snarky Puppy che proporranno un set diverso ogni sera arricchito da ospiti speciali, saliranno artisti di calibro internazionale. Tra questi spicca Mark Giuliana, batterista capace di fondere jazz, funk, rock ed elettronica. Spazio anche al songwriting con influenze mediorientali di Becca Stevens & The Secret Trio e alla voce del nuovo pop internazionale Victoria Canal.

La world music e il jazz si incontrano nel set del duo brasiliano Salomão Soares & Vanessa Moreno, mentre la scena europea è rappresentata dalla cantante e batterista francese Anne Paceo. Ritmi esplosivi e rock psichedelico saranno invece garantiti dalla band franco-marocchina Bab L’ Bluz.

Sul Trullo Sovrano Stage, l’atmosfera si farà più intima con la cantante e chitarrista spagnola Lau Noah, il fascino della voce pugliese di Maria Mazzotta e l’eclettico pianismo di Shai Maestro.

Snarky Puppy e gli ospiti speciali

I veri padroni di casa saranno gli Snarky Puppy, guidati dal direttore artistico Michael League. La band non solo si esibirà tutte le sere con scalette differenti, ma accoglierà sul palco ospiti d’eccezione: la voce di Serena Brancale, il talento alla chitarra di Matteo Mancuso e le visioni musicali al trombone di Gianluca Petrella.

Date e informazioni sui concerti

Il festival si svolgerà in tre giornate consecutive. I biglietti sono disponibili sia come abbonamento per l’intero evento che per le singole serate.

26, 27 e 28 giugno 2026 – GroundUP Music Festival – Alberobello (BA)

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GroundUP Music Festival: identità e storia

Nato a Miami e sbarcato in Italia per la sua unica tappa europea, il festival si distingue per la sua vocazione a creare connessioni tra generi e culture diverse. La scelta di Alberobello non è casuale: la suggestiva cornice dei trulli offre un palcoscenico naturale che amplifica l’esperienza musicale, allineandosi anche alle celebrazioni per il Trentennale UNESCO della città.

Un evento che unisce il respiro internazionale alla valorizzazione del territorio, puntando su una proposta culturale trasversale e innovativa.