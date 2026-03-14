AMA Music Festival 2026, TonyPitony e Sarafine nella line up del 27 agosto

L’AMA Music Festival 2026 continua a definire la propria line up e aggiunge nuovi artisti alla data del 27 agosto. Il festival, in programma al Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino (VI), arricchisce così il cartellone dei concerti estivi con l’ingresso di TonyPitony e Sarafine, che saliranno sul palco insieme ai già annunciati Bluvertigo. Un nuovo tassello nel programma dell’edizione 2026, che tra luglio e agosto porterà sul palco del festival artisti italiani e internazionali.

Il programma dell’AMA Music Festival 2026 continuerà ad aggiornarsi con nuovi artisti annunciati nelle prossime settimane.

AMA Music Festival 2026, nuovi artisti nella line up

La line up dell’AMA Music Festival 2026 si arricchisce dunque di nuovi nomi per la serata del 27 agosto. Dopo l’annuncio dei Bluvertigo, il festival aggiunge TonyPitony e Sarafine, due progetti artistici molto diversi tra loro ma accomunati da una forte componente performativa.

Il festival conferma così la propria identità, costruendo un cartellone capace di mettere in dialogo generi e percorsi differenti. La serata di agosto si muoverà tra elettronica, scrittura pop e dimensione scenica, allargando ulteriormente il raggio dell’edizione 2026.

La line up del festival prevede inoltre tre appuntamenti già annunciati nel mese di luglio con Architects, President, Scorpions, Saxon, Alice Cooper e The Damned.

TonyPitony nella line up di AMA Music Festival 2026

Tra i protagonisti della data del 27 agosto all’AMA Music Festival 2026 ci sarà TonyPitony, progetto artistico che negli ultimi anni ha costruito un immaginario riconoscibile tra pop, elettronica e performance teatrale.

Attivo discograficamente dal 2020, l’artista ha sviluppato un percorso che unisce musica, presenza scenica e dimensione performativa. Brani come Donne ricche, certificato disco d’oro FIMI, hanno contribuito ad ampliare la sua visibilità anche sulle piattaforme digitali, mentre l’attività live ha consolidato il rapporto con il pubblico attraverso spettacoli costruiti come veri e propri show.

Il live a Romano d’Ezzelino si inserisce in una fase di forte esposizione per il progetto, tra nuove uscite e concerti in Italia e in Europa.

Informazioni concerti AMA Music Festival 2026











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Date dei concerti annunciati

10 luglio 2026 – Architects – Parco di Villa Negri (Romano d’Ezzelino – VI)

10 luglio 2026 – President – Parco di Villa Negri (Romano d’Ezzelino – VI)

11 luglio 2026 – Scorpions – Parco di Villa Negri (Romano d’Ezzelino – VI)

11 luglio 2026 – Saxon – Parco di Villa Negri (Romano d’Ezzelino – VI)

12 luglio 2026 – Alice Cooper – Parco di Villa Negri (Romano d’Ezzelino – VI)

12 luglio 2026 – The Damned – Parco di Villa Negri (Romano d’Ezzelino – VI)

27 agosto 2026 – Bluvertigo – Parco di Villa Negri (Romano d’Ezzelino – VI)

27 agosto 2026 – TonyPitony – Parco di Villa Negri (Romano d’Ezzelino – VI)

27 agosto 2026 – Sarafine – Parco di Villa Negri (Romano d’Ezzelino – VI)

Per la data del 27 agosto i biglietti partono da 35 euro più diritti di prevendita per il parterre posto unico e 45 euro più diritti di prevendita per il parterre pit. È disponibile anche un VIP pack a 150 euro più diritti di prevendita che include accesso al Super PIT, terrazza riservata, ingresso dedicato e servizi esclusivi.

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e sul sito ufficiale del festival.

Il festival a Romano d’Ezzelino

Anche nel 2026 l’AMA Music Festival tornerà al Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino (Vicenza), location diventata negli anni uno dei punti di riferimento per la musica live estiva nel Nord Italia.

Il festival costruisce il proprio programma alternando grandi nomi internazionali e progetti della scena contemporanea, mantenendo una line up trasversale tra rock, elettronica e pop. Anche l’edizione 2026 segue questa direzione, con concerti distribuiti tra luglio e agosto e un cartellone che continua ad ampliarsi con nuovi annunci.

Il programma dell’AMA Music Festival 2026 continuerà ad ampliarsi con nuovi annunci che completeranno la line up dell’edizione estiva.