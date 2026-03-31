31 Marzo 2026
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31 Marzo 2026

Alguer Summer Festival 2026: da Blanco a Caparezza, tutti i concerti ad Alghero

Dal 25 luglio al 23 agosto ad Alghero una line up trasversale tra pop, urban e grandi live italiani.

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Alguer Summer Festival 2026 line up artisti Alghero concerti
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ALGUER SUMMER FESTIVAL torna anche nel 2026 con la sua quinta edizione. Dal 25 luglio al 23 agosto l’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero ospiterà una lunga serie di concerti che porteranno in Sardegna alcuni dei nomi più noti della musica italiana.

Nel corso degli anni il festival si è affermato come uno degli appuntamenti estivi più seguiti della regione, grazie a una proposta trasversale capace di unire pop, urban e grandi live. Anche per il 2026 la rassegna punta su una line up ampia e diversificata, distribuita lungo quasi un mese di eventi.

Nel corso degli anni il festival si è affermato come uno degli appuntamenti estivi più seguiti della regione, grazie a una proposta trasversale capace di unire pop, urban e grandi live. Anche per il 2026 la rassegna punta su una line up ampia e diversificata, distribuita lungo quasi un mese di eventi.

Alguer Summer Festival 2026: artisti e concerti ad Alghero

La line up dell’Alguer Summer Festival 2026 include artisti appartenenti a generazioni e linguaggi diversi, alternando cantautorato, pop, urban e spettacoli dal vivo. Tra i primi nomi annunciati figurano Blanco, Caparezza, Madame, Mannarino e Tommaso Paradiso, a cui si aggiungono altri protagonisti della scena italiana.

Il calendario si apre il 25 luglio con Tommaso Paradiso, nuova data annunciata per l’edizione 2026. I concerti proseguiranno poi per tutto il mese di agosto, trasformando l’anfiteatro affacciato sul mare in uno dei principali palcoscenici estivi della Sardegna.

Alguer Summer Festival 2026 line up completa

25 luglio – Tommaso Paradiso

1 agosto – Litfiba

2 agosto – Fiorella Mannoia

4 agosto – Claudio Baglioni

5 agosto – Luca Carboni

6 agosto – Blanco

8 agosto – K-Pop Is Coming

9 agosto – Il Volo

11 agosto – Mannarino

18 agosto – Madame

19 agosto – Marco Masini

20 agosto – Capo Plaza

21 agosto – Fulminacci

22 agosto – Caparezza

23 agosto – Voglio tornare negli anni ’90

Altri artisti verranno annunciati nelle prossime settimane, completando il cartellone dell’edizione 2026.

Il festival ad Alghero

L’Alguer Summer Festival si svolge all’Anfiteatro Ivan Graziani, uno spazio all’aperto affacciato sul mare che negli ultimi anni è diventato uno dei luoghi simbolo dei concerti estivi in Sardegna.

Organizzato con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio, il festival unisce musica e turismo, contribuendo a valorizzare la città di Alghero e il suo contesto naturale. Anche per il 2026 l’obiettivo resta quello di offrire un programma capace di attrarre pubblico da tutta Italia.

Le prevendite per i concerti sono disponibili.

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