17 Aprile 2026
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One Day Music Festival 2026 torna a Catania: line up e info

Tre palchi tra techno, rap e live set per uno degli eventi più attesi in Sicilia

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One Day Music Festival Catania Playa 2026, la locandina
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Il One Day Music Festival 2026 torna venerdì 1° maggio all’Afrobar “La Playa” di Catania, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili della scena live in Sicilia.

Un evento che negli anni ha costruito un’identità trasversale, capace di unire elettronica, rap e live set in un’unica giornata, tra il mare e lo sfondo dell’Etna.

One Day Music Festival 2026: tre palchi e una line up trasversale

L’edizione 2026 si sviluppa su tre stage, ognuno con una propria direzione musicale.

Il palco SunDance, dedicato alla techno e all’elettronica, ospiterà artisti come East End Dubs, Nikolina, Ben Sterling e Luca Agnelli, insieme ad altri nomi della scena internazionale.

Sul palco Spring Arena spazio ai live, con Nitro, Tony Effe e Glocky, affiancati da una line up che attraversa rap e nuove proposte.

Il Vulkano Stage sarà invece dedicato agli artisti locali, mantenendo un legame diretto con il territorio.

Un festival tra mare, elettronica e scena urban

Il One Day Music Festival si distingue anche per la sua location: la Playa di Catania diventa parte integrante dell’esperienza, permettendo di passare da dj set elettronici a concerti rap a pochi metri dal mare.

Un format che negli anni ha attirato un pubblico sempre più ampio, arrivando a superare le 20.000 presenze e registrando diversi sold out nelle ultime edizioni.

Nato nel 2009 con una forte impronta rock, il festival ha progressivamente ampliato la propria proposta, includendo reggae, house e rap, fino a diventare uno degli eventi più rappresentativi delle nuove tendenze musicali.

Biglietti One Day Music Festival 2026

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