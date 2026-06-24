Il Mantova Summer Festival 2026 entra nel vivo con il programma completo della nuova edizione. Dal 4 luglio al 5 settembre, tra Piazza Sordello e l’Esedra di Palazzo Te, il festival proporrà concerti e spettacoli con artisti italiani e internazionali come Pet Shop Boys, Jethro Tull, LP, Wilco, Caparezza, Coez, Mannarino, Gianni Morandi e molti altri.

Il progetto, firmato Mister Wolf, conferma Mantova tra le città di riferimento dell’estate musicale italiana, con una proposta che unisce musica, spettacolo e valorizzazione di alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio cittadino.

Tra i nomi annunciati c’è anche Gianni Morandi, atteso venerdì 4 settembre all’Esedra di Palazzo Te con una data del tour C’era un ragazzo estate 2026. Il concerto sarà anche l’occasione per celebrare i 60 anni della Casa del Sole con il progetto integrato All in Rock.

Un cartellone che mette insieme generazioni e linguaggi diversi, tra pop, rock, cantautorato e intrattenimento, confermando il festival come uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate musicale italiana.

Mantova Summer Festival 2026: la line up

Tra i nomi annunciati per l’edizione 2026 figurano Pet Shop Boys, in esclusiva italiana, Jethro Tull, LP, Wilco, Caparezza (data già sold out), Coez, Mannarino, Fulminacci con opening di Mobrici, Luca Carboni e Gianni Morandi, insieme agli spettacoli firmati Paolo Ruffini, Enrico Brignano e Max Angioni.

Una line up che alterna grandi nomi internazionali e artisti italiani, mantenendo una proposta capace di intercettare pubblici diversi.

I concerti tra Piazza Sordello e Palazzo Te

Gli appuntamenti si dividono tra due scenari simbolo della città. Tutti i live e gli spettacoli partono alle 21.30 in Piazza Sordello e alle 21.00 all’Esedra di Palazzo Te.

Piazza Sordello

Data Artista Orario 4 luglio Caparezza

SOLD OUT 21:30 7 luglio Pet Shop Boys 21:30 10 luglio LP 21:30 11 luglio Jethro Tull 21:30

Esedra di Palazzo Te

Data Artista / Spettacolo Location 28 agosto 2026 Coez Esedra di Palazzo Te – Mantova 29 agosto 2026 Mannarino Esedra di Palazzo Te – Mantova 30 agosto 2026 Fulminacci

Opening: Mobrici Esedra di Palazzo Te – Mantova 31 agosto 2026 Paolo Ruffini

Din Don Down Esedra di Palazzo Te – Mantova 1 settembre 2026 Wilco Esedra di Palazzo Te – Mantova 2 settembre 2026 Luca Carboni Esedra di Palazzo Te – Mantova 3 settembre 2026 Enrico Brignano

Bello di mamma Esedra di Palazzo Te – Mantova 4 settembre 2026 Gianni Morandi Esedra di Palazzo Te – Mantova 5 settembre 2026 Max Angioni

Anche meno – Round Finale Esedra di Palazzo Te – Mantova

La line up dell’edizione 2026 è ora completa e accompagnerà il pubblico dal 4 luglio al 5 settembre tra concerti, spettacoli e appuntamenti dal vivo nelle due location simbolo della manifestazione.

Gianni Morandi al Mantova Summer Festival il 4 settembre

Gianni Morandi si aggiunge alla line up del Mantova Summer Festival 2026 e sarà in concerto venerdì 4 settembre, alle ore 21:00, nello storico Giardino dell’Esedra di Palazzo Te.

La data rientra nel tour C’era un ragazzo estate 2026, pensato per celebrare i 60 anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, tra i pezzi più rappresentativi della carriera di Morandi.

La serata sarà realizzata in collaborazione con Casa del Sole, realtà che da 60 anni lavora tra educazione, scuola e riabilitazione accompagnando bambini e ragazzi con disabilità e le loro famiglie. Per l’occasione tornerà anche All in Rock, concerto integrato, inclusivo e accessibile giunto alla quarta edizione.

In scaletta ci sarà spazio anche per Monghidoro, il nuovo singolo scritto per Gianni Morandi da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records, insieme ai classici del repertorio. Sul palco l’artista sarà accompagnato da una band diretta dal Maestro Luca Colombo.

Fulminacci e Mobrici insieme il 30 agosto a Palazzo Te

Tra gli appuntamenti più curiosi della seconda parte del cartellone c’è la serata del 30 agosto, in cui Fulminacci sarà di scena all’Esedra di Palazzo Te con l’opening di Mobrici. Un incontro tra due voci del nuovo cantautorato italiano che hanno costruito i propri percorsi su strade parallele e che, per una sera, condivideranno lo stesso palco.

Max Angioni si aggiunge alla line up

Tra le novità del cartellone entra Max Angioni, atteso sabato 5 settembre all’Esedra di Palazzo Te con lo spettacolo Anche meno – Round Finale.

Reduce dal successo nei teatri e in televisione, il comico porta in scena un monologo costruito tra autoironia e osservazione del quotidiano, con uno stile diretto e generazionale. Lo spettacolo alterna ricordi, esperienze personali e riflessioni, trasformando situazioni comuni in racconti ironici e ritmati.

Un festival firmato Mister Wolf: musica, città e patrimonio

Il Mantova Summer Festival è un progetto di Mister Wolf, società di consulenza artistica specializzata nell’offrire servizi legati alla produzione e alla valorizzazione dei territori che ospitano gli eventi. Attorno agli spettacoli vengono sviluppate attività collaterali, proposte food & beverage e soluzioni organizzative orientate anche alla sostenibilità.

Le due location simbolo della manifestazione sono Piazza Sordello, nel cuore monumentale della città, e il giardino dell’Esedra di Palazzo Te, all’interno di uno dei complessi storici più rappresentativi del patrimonio mantovano.

Dopo edizioni che hanno ospitato artisti del calibro di Nick Cave e Carlos Santana, il festival continua a proporre una programmazione che alterna musica italiana e internazionale, spettacoli e appuntamenti culturali.

La manifestazione si inserisce inoltre nel contenitore Mantova Live, nato dalla collaborazione con il Comune di Mantova per portare in città la grande musica nazionale e internazionale durante tutto l’anno.

Biglietti Mantova Summer Festival 2026

I biglietti per le date del Mantova Summer Festival 2026 sono disponibili sul sito ufficiale mantova-live.it/mantovasummerfestival/ e sui circuiti autorizzati. La data del 4 luglio con Caparezza è già sold out.

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