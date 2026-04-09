Ravenna Jazz 2026 torna con una formula ampliata e diffusa nel tempo. La 53ª edizione del festival si svolgerà dal 2 al 10 maggio, per poi tornare con tre appuntamenti estivi l’1, 3 e 9 luglio.
Una scelta che segna anche un ritorno simbolico: la Rocca Brancaleone, storica sede della manifestazione, torna ad accogliere i concerti dopo un intervento di restauro.
Ravenna Jazz 2026: una line up tra storia e nuove generazioni
Il programma alterna grandi nomi internazionali e nuove leve del jazz contemporaneo.
Tra gli appuntamenti più attesi c’è il ritorno di Pat Metheny, in programma il 3 luglio, con il progetto Side-Eye III+, formazione che unisce musicisti affermati e nuove generazioni.
Nella serata del 9 luglio spazio invece a un doppio concerto: il chitarrista Matteo Mancuso con il Route96 Tour e, a seguire, la bassista e cantante americana Nik West.
Il 1° luglio sarà invece dedicato a un tributo speciale ad Astor Piazzolla e Gary Burton, a quarant’anni dallo storico concerto del 1986, con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
I concerti di maggio tra Teatro Alighieri e jazz club
La prima parte del festival si sviluppa tra il Teatro Alighieri e diversi spazi della città.
Tra i protagonisti:
Flavio Boltro e Walter Ricci con l’Italian Jazz Orchestra,
Maria Pia De Vito,
Petra Magoni,
Vanessa Tagliabue Yorke,
Bill Laurance, mente creativa degli Snarky Puppy,
e Davide Shorty con il progetto Nuova Forma Army.
Accanto ai concerti, torna anche il progetto didattico Pazzi di Jazz, con una produzione corale dedicata a Ray Charles e un ampio coinvolgimento di giovani musicisti.
Programma Ravenna Jazz 2026: le date principali
2 maggio
Mauro Ottolini & Vanessa Tagliabue Yorke – Teatro Socjale
3 maggio
Pazzi di Jazz – Teatro Alighieri
4 maggio
Alessandro Scala & Fabio Petretti – Mama’s Club
5 maggio
Bill Laurance – Cisim
6 maggio
Petra Magoni – Teatro Socjale
7 maggio
Davide Shorty – Cisim
8 maggio
Maria Pia De Vito – Teatro Socjale
9 maggio
Sinnerman – Cisim
10 maggio
Italian Jazz Orchestra con Flavio Boltro e Walter Ricci – Teatro Alighieri
1 luglio
Tributo Piazzolla / Gary Burton – Rocca Brancaleone
3 luglio
Pat Metheny – Rocca Brancaleone
9 luglio
Matteo Mancuso + Nik West – Rocca Brancaleone
Un festival storico del jazz italiano
Con oltre cinquant’anni di attività, Ravenna Jazz è uno dei festival più longevi in Italia.
Organizzato da Jazz Network ETS, continua a costruire un dialogo tra tradizione e contemporaneità, mantenendo una forte identità legata al territorio ma con uno sguardo internazionale.
Anche nel 2026 il festival conferma questa vocazione, alternando grandi nomi, progetti orchestrali e nuove proposte in una programmazione distribuita tra teatri, club e spazi all’aperto.