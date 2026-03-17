Sexto ’Nplugged 2026 annuncia la line up completa del festival

Il Sexto ’Nplugged 2026 annuncia la line up completa della XXI edizione del festival. L’appuntamento tornerà dal 2 al 5 luglio 2026 nella suggestiva Piazza Castello di Sesto al Reghena (PN), confermando la propria identità di festival boutique capace di coniugare ricerca musicale, concerti internazionali e location uniche. Tra i protagonisti della line up figurano WU LYF, These New Puritans, Altın Gün, Il Mago del Gelato, Apparat, JoyCut e I Cani.

Il programma del Sexto ’Nplugged 2026 si sviluppa in quattro serate consecutive, ciascuna con una proposta musicale diversa, tra indie, elettronica e nuove traiettorie della scena internazionale.

Sexto ’Nplugged 2026, la line up completa

Ad aprire il festival giovedì 2 luglio saranno i WU LYF, band di Manchester tornata sulle scene dopo anni di assenza e attesa per la sua unica data estiva in Italia. Prima di loro saliranno sul palco i These New Puritans, formazione inglese guidata dai fratelli Jack e George Barnett, nota per il suo approccio sperimentale tra elettronica, rock e orchestrazioni contemporanee.

La serata di venerdì 3 luglio vedrà protagonisti gli Altın Gün, tra i gruppi più apprezzati della scena psych-rock internazionale, preceduti dal collettivo milanese Il Mago del Gelato, progetto che mescola funk, jazz e afrobeat con un suono fortemente contemporaneo.

Sabato 4 luglio sarà la volta di Apparat, artista tedesco tra i più influenti della musica elettronica europea, atteso per la sua unica data estiva nel Centro-Nord Italia. A precedere il suo live ci saranno i JoyCut, trio bolognese noto per le atmosfere cinematografiche e le stratificazioni elettroniche del proprio sound.

Il festival si chiuderà domenica 5 luglio con il concerto de I Cani, progetto di Niccolò Contessa che negli ultimi anni ha segnato profondamente la scena indie italiana.

Informazioni concerti Sexto ’Nplugged 2026











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Date dei concerti

2 luglio 2026 – WU LYF + These New Puritans – Piazza Castello (Sesto al Reghena – PN)

3 luglio 2026 – Altın Gün + Il Mago del Gelato – Piazza Castello (Sesto al Reghena – PN)

4 luglio 2026 – Apparat + JoyCut – Piazza Castello (Sesto al Reghena – PN)

5 luglio 2026 – I Cani – Piazza Castello (Sesto al Reghena – PN)

Sul sito ufficiale del festival è disponibile anche l’abbonamento a tutte le serate del Sexto ’Nplugged 2026 a prezzo agevolato.

Il festival a Sesto al Reghena

Il Sexto ’Nplugged 2026 torna a svolgersi nella cornice di Piazza Castello a Sesto al Reghena, uno dei borghi medievali più suggestivi del Friuli Venezia Giulia. Qui l’abbazia benedettina e gli spazi storici del paese diventano ogni estate un palcoscenico naturale per concerti dal forte respiro internazionale.

Negli anni il festival si è affermato come uno degli appuntamenti più ricercati della stagione musicale italiana, grazie a una programmazione attenta e alla capacità di creare un’esperienza intima tra pubblico, artisti e territorio.

Accanto ai concerti principali torna anche il Sexto Lounge, spazio a ingresso libero che accompagna il pubblico prima e dopo gli spettacoli con dj set, mostre artistiche, area relax e proposte food & drink.