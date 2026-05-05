Il Lars Rock Fest 2026 ha rivelato i tre headliner della sua tredicesima edizione: Deerhoof, Cardinals e Geordie Greep. Vi raccontiamo i nomi e le tre serate che animeranno i Giardini Pubblici di Chiusi (Siena) da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026, con ingresso gratuito come da tradizione.

Prima dell’appuntamento di luglio, il festival anticipa il programma con due serate “Warm Up” sulle sponde del Trasimeno: giovedì 14 maggio i Oneida al Darsena Live Music di Castiglione del Lago (Perugia, ingresso gratuito) e sabato 27 giugno gli Allah-Las alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago (biglietto 20 euro + d.p. su Ticketmaster e DICE).

Lars Rock Fest 2026: gli artisti annunciati

La line-up del Lars Rock Fest 2026 punta sulla scena indie internazionale meno scontata. Tre serate, tre proposte distinte: i Deerhoof per il venerdì, i Cardinals per il sabato, Geordie Greep solista per la domenica. Niente conferma di nomi italiani tra gli headliner, ma anche questa è una scelta editoriale del festival.

Deerhoof, venerdì 10 luglio

I Deerhoof esistono dal 1994 e sono una delle formazioni più riconoscibili della scena indipendente americana. Sul palco di Chiusi portano oltre trent’anni di lavoro tra noise-pop obliquo, virtuosismo math rock e melodie volutamente infantili, da album come Apple O’, Milk Man, The Runners Four, Deerhoof vs. Evil e The Magic. La loro reputazione live è quella di una delle band più imprevedibili in circolazione.

Cardinals, sabato 11 luglio

I Cardinals arrivano da Cork e sono uno dei nomi più discussi del nuovo rock irlandese. La band è composta dai fratelli Euan (voce, chitarra) e Finn Manning (fisarmonica), il cugino Darragh (bat