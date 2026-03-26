26 Marzo 2026
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Indiegeno Fest 2026, il festival siciliano torna tra musica e comunità

Due giorni a ingresso gratuito tra concerti, incontri e attività nel borgo di Mongiove

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Indiegeno Fest 2026 Mongiove Sicilia festival
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L’Indiegeno Fest 2026 torna il 3 e 4 luglio alle Grotte di Mongiove (Patti, Messina) con la sua dodicesima edizione e una novità che cambia il formato del festival. Per la prima volta l’evento si trasforma in un vero e proprio villaggio diffuso, andando oltre il concetto tradizionale di rassegna musicale.

Due giornate a ingresso gratuito in cui musica, territorio e comunità si intrecciano in un’esperienza che punta a coinvolgere il pubblico ben oltre il palco.

Indiegeno Fest 2026, un festival che diventa villaggio

L’edizione 2026 segna un passaggio importante per Indiegeno Fest, che per la prima volta si sviluppa come un ecosistema culturale diffuso all’interno del borgo. Nasce così la Repubblica Indipendente della Musica e dell’Arte, un progetto che mette al centro la relazione tra artisti, pubblico e territorio.

Il Main Stage sarà come sempre sulla spiaggia, con vista sulle Isole Eolie, ma il festival si espanderà in diversi spazi del paese con attività che affiancano i concerti.

Tra musica, formazione e nuove esperienze

Oltre ai live – la cui line up sarà annunciata nelle prossime settimane – il festival propone un programma multidisciplinare che include incontri, formazione e attività sportive.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà l’Indiegeno Sport Village, con attività e tornei sulla spiaggia, insieme a masterclass e panel dedicati ai temi della musica, della tecnologia e dell’innovazione.

Resta centrale anche il lavoro sui nuovi talenti, con progetti come Aspettando Indiegeno, percorso a tappe dedicato agli under 35, e Step by Step, il format di scouting che accompagna gli artisti emergenti in un percorso di crescita.

Il festival in Sicilia

Negli anni Indiegeno Fest si è affermato come uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate siciliana, capace di unire musica dal vivo e valorizzazione del territorio.

L’edizione 2026 conferma questa direzione, ampliando il formato verso un’esperienza più immersiva e partecipativa, in cui il festival diventa uno spazio condiviso tra pubblico, artisti e comunità locale.

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