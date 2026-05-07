7 Maggio 2026
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7 Maggio 2026

Ferrara Sotto le Stelle 2026: trentennale con Ministri, The Notwist, Emma Nolde, Kings of Convenience, Marlene Kuntz e Les Négresses Vertes

La trentesima edizione della rassegna emiliana dal 22 al 30 luglio tra Ferrara e Argenta, con sette serate e un anniversario di Marlene Kuntz.

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Illustrazione ufficiale di Ferrara Sotto le Stelle 2026: un grande uccello nero con becco blu, una stella gialla sul corpo, una piccola figura umana rossa accanto
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Ferrara Sotto le Stelle 2026 ha annunciato la line up della sua XXX edizione, in scena dal 22 al 30 luglio tra il Cortile del Castello Estense di Ferrara e la Delizia Estense di Benvignante ad Argenta. Vi raccontiamo le sette serate che animano la rassegna più longeva dell’Emilia-Romagna nel suo anno del trentennale, che porta sul palco Ministri, The Notwist, Emma Nolde, Kings of Convenience, Marlene Kuntz e Les Négresses Vertes.

Le anteprime sono già passate: Tom Smith in concerto al Teatro Comunale di Ferrara e i Tortoise al Link 2.0 di Bologna. Ora la rassegna entra nel pieno dell’estate, con due venue distinte e un programma che alterna nuove uscite, anniversari di dischi storici e prime date italiane. Una data, il 24 luglio, è ancora da annunciare.

Ferrara Sotto le Stelle 2026: gli artisti annunciati

Si parte dalla città. Mercoledì 22 luglio aprono i Ministri, che portano al Cortile del Castello Estense il loro ultimo album Aurora Popolare: rock italiano denso, scrittura politica, energia da club. Giovedì 23 luglio arrivano The Notwist, formazione tedesca che presenta dal vivo News from Planet Zombie, ritorno discografico dopo cinque anni di silenzio. Sabato 25 luglio tocca a Emma Nolde, una delle voci più ascoltate del cantautorato italiano contemporaneo, sull’onda dell’album NUOVOSPAZIOTEMPO e del singolo Quello che deve essere sarà.

Dal 28 luglio il festival si sposta alla Delizia Estense di Benvignante, ad Argenta. Martedì 28 luglio arrivano i Kings of Convenience, il duo norvegese di Erlend Øye ed Eirik Glambek Bø che a Ferrara saranno accompagnati da un trio d’archi: una formazione ampliata che ridisegna senza riscriverli i brani della loro discografia. Mercoledì 29 luglio i Marlene Kuntz celebrano i trent’anni dall’uscita de Il Vile, uno dei dischi che hanno definito il rock alternativo italiano degli anni Novanta. Chiude il festival giovedì 30 luglio il rock acustico e mediterraneo dei Les Négresses Vertes, gruppo francese nato nei quartieri operai di Parigi negli anni Ottanta e ancora attivo.

Date e informazioni sui concerti

Cortile del Castello Estense – Ferrara:

  • 22 luglio 2026 – Ministri
  • 23 luglio 2026 – The Notwist
  • 24 luglio 2026 – artista da annunciare
  • 25 luglio 2026 – Emma Nolde

Delizia Estense di Benvignante – Argenta (FE):

  • 28 luglio 2026 – Kings of Convenience
  • 29 luglio 2026 – Marlene Kuntz – 30 anni di Il Vile
  • 30 luglio 2026 – Les Négresses Vertes

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale ferrarasottolestelle.it.

Ferrara Sotto le Stelle: identità e storia

Ferrara Sotto le Stelle è la rassegna più longeva dell’Emilia-Romagna e tra le più durature in Italia. È organizzata da Arci Ferrara con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara e Comune di Argenta. In ventinove edizioni ha ospitato nomi che dicono molto sull’identità del festival: per la scena internazionale Bob Dylan, Lou Reed, Philip Glass, PJ Harvey, Kraftwerk, Ryuichi Sakamoto, Radiohead, Sonic Youth, The National e The Smile; per quella italiana Lucio Dalla, Franco Battiato, Paolo Conte, Afterhours, CSI, Vinicio Capossela, Verdena, IOSONOUNCANE, Cosmo e Daniela Pes.

L’edizione del trentennale è dedicata alla memoria di Mirco Biavati, scomparso a fine 2025, che dalla prima edizione era parte attiva del festival.

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