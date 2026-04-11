LAKE SOUND PARK torna nel 2026 con una nuova edizione in programma dal 9 al 26 luglio negli spazi di Villa Erba a Cernobbio, confermandosi tra gli appuntamenti più riconoscibili dell’estate lombarda.

Il festival, ospitato all’Ex Galoppatoio, continua a costruire una line up trasversale tra musica e spettacolo, affiancando grandi nomi italiani e internazionali.

Lake Sound Park 2026: Giorgio Panariello in line up

Tra le novità annunciate si aggiunge Giorgio Panariello, protagonista il 15 luglio con lo spettacolo E se domani….

Il comico e attore porta sul palco un racconto che mescola ironia e attualità: uno show costruito tra nuovi personaggi, aneddoti e riflessioni sul presente, in cui il viaggio nel futuro diventa il pretesto per osservare il mondo di oggi attraverso il suo sguardo.

L’appuntamento si inserisce nel percorso live dell’artista, reduce da un lungo tour teatrale e da recenti progetti tra televisione e cinema.

La line up del festival a Cernobbio

Il cartellone del Lake Sound Park 2026 conferma una proposta ampia, che attraversa generi e generazioni.

Tra gli artisti annunciati figurano Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Davide Van De Sfroos, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Serena Brancale, Alfa, Mannarino, Luca Carboni e la presenza internazionale di Charlie Puth, insieme alla serata evento Voglio tornare negli anni 90.

Calendario concerti

9 luglio 2026 Fiorella Mannoia

11 luglio 2026 Claudio Baglioni

12 luglio 2026 Davide Van De Sfroos

14 luglio 2026 Riccardo Cocciante

15 luglio 2026 Giorgio Panariello

16 luglio 2026 Coez

17 luglio 2026 Il Volo

18 luglio 2026 Voglio tornare negli anni 90

21 luglio 2026 Serena Brancale

23 luglio 2026 Alfa

24 luglio 2026 Mannarino

25 luglio 2026 Charlie Puth

26 luglio 2026 Luca Carboni

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Un festival tra musica e spettacolo sul Lago di Como

Nel corso degli anni il Lake Sound Park ha costruito un’identità precisa, affiancando concerti, spettacoli e intrattenimento in una delle location più suggestive del territorio.

La cornice di Villa Erba, affacciata sul Lago di Como, contribuisce a rendere il festival uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate, capace di unire pubblico trasversale e proposta artistica eterogenea.

Anche per il 2026 il programma resta in aggiornamento con nuovi annunci attesi nelle prossime settimane.