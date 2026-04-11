11 Aprile 2026
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Lake Sound Park 2026, arriva Giorgio Panariello: date e line up completa

Il festival sul Lago di Como si arricchisce con lo spettacolo di Giorgio Panariello.

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Lake Sound Park 2026 lineup artisti Villa Erba Cernobbio
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LAKE SOUND PARK torna nel 2026 con una nuova edizione in programma dal 9 al 26 luglio negli spazi di Villa Erba a Cernobbio, confermandosi tra gli appuntamenti più riconoscibili dell’estate lombarda.

Il festival, ospitato all’Ex Galoppatoio, continua a costruire una line up trasversale tra musica e spettacolo, affiancando grandi nomi italiani e internazionali.

Lake Sound Park 2026: Giorgio Panariello in line up

Tra le novità annunciate si aggiunge Giorgio Panariello, protagonista il 15 luglio con lo spettacolo E se domani….

Il comico e attore porta sul palco un racconto che mescola ironia e attualità: uno show costruito tra nuovi personaggi, aneddoti e riflessioni sul presente, in cui il viaggio nel futuro diventa il pretesto per osservare il mondo di oggi attraverso il suo sguardo.

L’appuntamento si inserisce nel percorso live dell’artista, reduce da un lungo tour teatrale e da recenti progetti tra televisione e cinema.

La line up del festival a Cernobbio

Il cartellone del Lake Sound Park 2026 conferma una proposta ampia, che attraversa generi e generazioni.

Tra gli artisti annunciati figurano Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Davide Van De Sfroos, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Serena Brancale, Alfa, Mannarino, Luca Carboni e la presenza internazionale di Charlie Puth, insieme alla serata evento Voglio tornare negli anni 90.

Calendario concerti

9 luglio 2026 Fiorella Mannoia
11 luglio 2026 Claudio Baglioni
12 luglio 2026 Davide Van De Sfroos
14 luglio 2026 Riccardo Cocciante
15 luglio 2026 Giorgio Panariello
16 luglio 2026 Coez
17 luglio 2026 Il Volo
18 luglio 2026 Voglio tornare negli anni 90
21 luglio 2026 Serena Brancale
23 luglio 2026 Alfa
24 luglio 2026 Mannarino
25 luglio 2026 Charlie Puth
26 luglio 2026 Luca Carboni

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Un festival tra musica e spettacolo sul Lago di Como

Nel corso degli anni il Lake Sound Park ha costruito un’identità precisa, affiancando concerti, spettacoli e intrattenimento in una delle location più suggestive del territorio.

La cornice di Villa Erba, affacciata sul Lago di Como, contribuisce a rendere il festival uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate, capace di unire pubblico trasversale e proposta artistica eterogenea.

Anche per il 2026 il programma resta in aggiornamento con nuovi annunci attesi nelle prossime settimane.

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