Nameless Festival 2026 amplia la line up con nuovi artisti

Il Nameless Festival 2026 continua ad arricchire la propria line up. Il festival, in programma dal 30 maggio al 1° giugno nella nuova venue del “Bione” di Lecco, aggiunge nuovi artisti al cartellone dei concerti che vedrà sul palco headliner internazionali come Calvin Harris, Fisher e John Summit. Tra i nomi appena annunciati figurano Sonny Fodera, Andy C, Hybrid Minds, Netsky, HALŌ, Pendulum (dj set), Chris Lorenzo, Svdden Death e TonyPitony, oltre a numerosi altri artisti che completano la line up dell’edizione 2026.

Il programma del Nameless Festival 2026 continuerà ad aggiornarsi con nuovi artisti annunciati nelle prossime settimane.

Nameless Festival 2026, nuovi artisti nella line up

Con questi nuovi annunci il Nameless Festival 2026 amplia ulteriormente il proprio cartellone. La line up del festival, uno degli appuntamenti più attesi della stagione elettronica europea, riunisce nomi di primo piano della scena internazionale insieme a nuovi protagonisti della musica dance e bass.

La giornata di sabato 30 maggio vedrà come headliner Calvin Harris, affiancato da artisti come Sonny Fodera, Andy C, Hybrid Minds e Netsky, insieme ad altri protagonisti della scena elettronica internazionale.

Domenica 31 maggio la line up sarà guidata da John Summit, con un cartellone che include tra gli altri HALŌ, Pendulum (dj set) e TonyPitony, oltre a numerosi artisti della scena house ed elettronica.

Il festival si chiuderà lunedì 1° giugno con Fisher come headliner della giornata. In programma anche i live di Chris Lorenzo, Svdden Death e altri nomi della scena internazionale.

Rinnovata inoltre la collaborazione con Defected e Glitterbox, che anche per il 2026 avranno un palco dedicato all’interno del festival, con artisti e produzione scenica pensati per portare sul lago di Como alcune delle realtà più riconoscibili della scena house globale.

Informazioni concerti Nameless Festival 2026











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Date dei concerti annunciati

30 maggio 2026 – Calvin Harris – Bione (Lecco)

30 maggio 2026 – Sonny Fodera – Bione (Lecco)

30 maggio 2026 – Andy C – Bione (Lecco)

30 maggio 2026 – Hybrid Minds – Bione (Lecco)

30 maggio 2026 – Netsky – Bione (Lecco)

31 maggio 2026 – John Summit – Bione (Lecco)

31 maggio 2026 – HALŌ – Bione (Lecco)

31 maggio 2026 – Pendulum (dj set) – Bione (Lecco)

31 maggio 2026 – TonyPitony – Bione (Lecco)

1 giugno 2026 – Fisher – Bione (Lecco)

1 giugno 2026 – Chris Lorenzo – Bione (Lecco)

1 giugno 2026 – Svdden Death – Bione (Lecco)

I biglietti singoli per il Nameless Festival 2026 sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Il festival sul Lago di Como

Il Nameless Festival 2026 si svolgerà per la prima volta nella nuova venue del Bione di Lecco, affacciata sul territorio del Lago di Como. Negli ultimi anni il festival è diventato uno degli eventi di riferimento della scena elettronica europea, attirando pubblico da tutta Italia e dall’estero.

Ad anticipare il festival sarà inoltre la Lake Como Music Week, in programma dal 26 maggio al 1° giugno, una settimana di eventi diffusi tra showcase, incontri e attività dedicate alla musica e alla cultura del clubbing nel territorio di Lecco.