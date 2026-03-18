Sopravènto Festival 2026: a Fano tre giorni di musica con Colapesce e Dimartino

Dal 15 al 17 maggio 2026 torna a Fano la terza edizione di Sopravènto, il festival che unisce musica e mare con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino. La manifestazione, organizzata da Rebel House e Comune di Fano con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura, porterà per tre giorni concerti, incontri e momenti di condivisione nei luoghi più caratteristici della città marchigiana.

Il Sopravènto Festival 2026 si svilupperà tra il centro storico e il porto di Fano, trasformando la città in un palcoscenico diffuso che intreccia musica, racconti e tradizioni legate al mare.

Sopravènto Festival 2026: tre giorni di musica a Fano

Il nome del festival deriva dal termine marinaro sopravènto, che indica la direzione da cui soffia il vento. Un riferimento simbolico al legame profondo tra Fano e la sua tradizione marinara.

Durante i tre giorni della manifestazione il pubblico potrà partecipare a concerti, incontri e racconti che coinvolgeranno artisti, marinai e pescatori della città, custodi della memoria e della cultura locale.

Cuore del festival sarà l’Ex Chiesa di San Francesco, uno degli spazi più suggestivi del centro storico di Fano, che per l’occasione diventerà il punto d’incontro tra musica contemporanea e architettura medievale.

Colapesce e Dimartino alla direzione artistica

La direzione artistica di Sopravènto è affidata a Colapesce e Dimartino, tra i protagonisti più riconoscibili della scena musicale italiana degli ultimi anni.

Il duo ha raggiunto un grande successo con l’album I mortali e con il brano Musica leggerissima, presentato al Festival di Sanremo 2021 e diventato una delle hit più popolari degli ultimi anni.

Con la loro direzione artistica il festival propone una programmazione che intreccia musica, racconti e momenti di condivisione con il territorio.

Il festival tra musica e tradizione marinara

Tra i momenti simbolici della manifestazione c’è la tradizionale processione del barchino, una piccola imbarcazione che attraversa le acque del porto e le vie della città accompagnata da musiche e spirito di condivisione, rappresentando il legame storico tra Fano e il mare.

Il Sopravènto Festival 2026 si inserisce così nel calendario degli eventi culturali delle Marche proponendo un’esperienza che unisce musica dal vivo, cultura locale e valorizzazione del territorio.