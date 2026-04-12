12 Aprile 2026
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12 Aprile 2026

Nevermind Music Fest 2026, da Elisa a Kid Yugi: concerti e date a Bellinzona

Dal 4 giugno al 19 luglio il Parco Urbano diventa un villaggio tra live, sport e intrattenimento.

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Nevermind Music Fest 2026 lineup concerti Bellinzona Parco Urbano
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Dal 4 giugno al 19 luglio 2026 il Nevermind Music Fest 2026 trasforma il Parco Urbano di Bellinzona in un grande spazio dedicato a musica, sport e socialità, con un calendario che si sviluppa per oltre sei settimane.

Un format che unisce concerti, intrattenimento e visione condivisa degli eventi sportivi, creando un villaggio estivo pensato per un pubblico trasversale, tra live internazionali e attività quotidiane.

Nevermind Music Fest 2026: la line up

Il programma del mainstage alterna generi e artisti diversi, tra rap, rock, pop e reggae. Tra i primi nomi annunciati figurano Kid Yugi, Nitro, Ele A, Elisa, Gente de Zona, Alpha Blondy e Julian Marley, insieme a band come Gotthard e Modena City Ramblers.

Nevermind Music Fest 2026: date concerti

4 giugno Opening Night (ingresso gratuito)
5 giugno Kid Yugi, Nitro, Ele A
6 giugno Gotthard, Hardcore Superstar, Dreamshade
21 giugno Gente de Zona
25 giugno Elisa
8 luglio Alpha Blondy & The Solar System, Julian Marley & The Uprising
17 luglio Modena City Ramblers, The Rumjacks, Palko Muski (ingresso gratuito)

Il programma è in aggiornamento e verrà arricchito con nuovi artisti nelle prossime settimane.

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Un villaggio tra musica e sport

Il Nevermind Music Fest si inserisce all’interno di un progetto più ampio che include anche il Villaggio dei Mondiali 2026, con un’area dedicata alla visione delle partite e spazi pensati per vivere il festival durante tutta la giornata.

Accanto al palco principale sono previsti food, aree relax e attività collaterali, oltre a un secondo stage dedicato alla scena svizzera e ticinese, con artisti emergenti e progetti locali.

Un format che punta a trasformare Bellinzona in uno dei poli estivi più attivi tra musica dal vivo e intrattenimento.

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