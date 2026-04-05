FESTIVAL DI VILLA ARCONATI 2026 torna anche quest’anno con una nuova edizione che rinnova il legame tra musica e uno dei luoghi più suggestivi della Lombardia. Dal 2 al 15 luglio 2026, i giardini della storica villa a Castellazzo di Bollate (Milano) si trasformano ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto.

Il festival, giunto a quasi quarant’anni di storia, continua a costruire una proposta che mette insieme musica, teatro e incontri culturali, mantenendo al centro l’identità del luogo. In line up artisti italiani e internazionali come Gipsy Kings, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Fresu e Gilsons, insieme a progetti speciali e appuntamenti trasversali.

Festival di Villa Arconati 2026, il programma dei concerti

Il calendario dell’edizione 2026 si sviluppa tra inizio e metà luglio con una proposta eterogenea, capace di alternare concerti, spettacoli e momenti più intimi come il live all’alba.

2 luglio – Gipsy Kings by Diego Baliardo

3 luglio – Giovanni Allevi

7 luglio – Arisa

8 luglio – Paolo Fresu “Heroes. Omaggio a David Bowie”

10 luglio – Stefano Massini – “La forza del simbolo”

12 luglio (alba) – Pacifico

13 luglio – “Pino Daniele. Nero a metà” (docufilm + live)

15 luglio – Gilsons

Un cartellone che attraversa generi e linguaggi, passando dalla musica internazionale al cantautorato italiano fino al teatro e ai progetti speciali.

Un festival che nasce dalla Villa

Il Festival di Villa Arconati non è semplicemente una rassegna ospitata in una location storica, ma un progetto che nel tempo ha contribuito alla rinascita stessa della Villa.

Situata a Castellazzo di Bollate, Villa Arconati è una delle più importanti “ville di delizia” lombarde. Proprio grazie al successo del festival, negli anni il complesso ha vissuto un importante recupero architettonico e culturale, tornando a essere uno spazio aperto e vissuto.

Qui la musica non è solo spettacolo: diventa parte di un racconto più ampio, in cui arte, natura e storia si intrecciano. I concerti si svolgono all’interno dei giardini monumentali, trasformando ogni serata in un’esperienza immersiva.

Info biglietti e visite

I biglietti per il Festival di Villa Arconati 2026 sono disponibili su Ticketmaster e sul sito ufficiale della manifestazione.

Prima dei concerti è possibile partecipare a una visita guidata del giardino monumentale, un percorso di circa 45 minuti tra fontane, statue e architetture storiche.

I possessori di un biglietto del festival possono inoltre tornare a visitare la Villa la domenica con tariffa ridotta, prolungando l’esperienza oltre il singolo evento live.

Musica, storia e territorio

In quasi quattro decenni di attività, il festival si è affermato come uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili dell’estate lombarda. Un progetto che non si limita alla programmazione artistica, ma che lavora sulla relazione tra pubblico, territorio e patrimonio.

Ogni edizione rinnova questo equilibrio: da una parte artisti e spettacoli, dall’altra uno spazio che continua a trasformarsi e a raccontarsi attraverso la musica.

Il programma del Festival di Villa Arconati 2026 si inserisce in questa continuità, confermando il ruolo della Villa come luogo vivo, aperto e attraversato dalla cultura.