MoonJune Festival 2026: Gong, Soft Machine e Osanna a Teramo

Il MoonJune Festival 2026 arriva per la prima volta in Italia. La quarta edizione del festival internazionale dedicato alla musica eclettica si svolgerà dal 22 al 25 luglio 2026 a Teramo, trasformando il centro storico della città abruzzese in un palcoscenico diffuso tra concerti, incontri e momenti di approfondimento.

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Music By Eder in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo e con il patrocinio di diverse istituzioni locali, proporrà quattro giorni di musica internazionale tra rock progressivo, jazz, fusion e sperimentazione.

MoonJune Festival 2026 line up

Il Festival porterà sul palco alcuni nomi storici della scena progressive e jazz internazionale. Tra gli artisti annunciati figurano Gong insieme a Steve Hillage, i Soft Machine con Gary Husband, gli Osanna con il sassofonista dei Van der Graaf Generator David Jackson e il fondatore dei Gentle Giant, Derek Shulman, che tornerà in Italia per la prima volta dagli anni Settanta.

Nel cartellone anche Diego Amador, Beledo, Markus Reuter, Dewa Budjana, Nicolas Meier, Danilo Di Paolonicola, Stephan Thelen e molti altri artisti italiani e internazionali.

Informazioni e date concerti MoonJune Festival 2026

Date del festival

22 luglio 2026 – MoonJune Festival – Piazza Sant’Anna / Largo Melatino / Castello della Monica (Teramo)

23 luglio 2026 – MoonJune Festival – Piazza Sant’Anna / Largo Melatino / Castello della Monica (Teramo)

24 luglio 2026 – MoonJune Festival – Piazza Sant’Anna / Largo Melatino / Castello della Monica (Teramo)

25 luglio 2026 – MoonJune Festival – Piazza Sant’Anna / Largo Melatino / Castello della Monica (Teramo)

Le prime due giornate del festival saranno a ingresso libero, mentre per le serate del 24 e 25 luglio sono previsti biglietti con posti a sedere e abbonamenti per le tre serate principali.

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Il festival a Teramo

Il MoonJune Festival nasce da un’idea di Leonardo Pavkovic, fondatore della storica etichetta internazionale MoonJune Music, da oltre venticinque anni attiva nella promozione di artisti tra jazz, rock progressivo e sperimentazione.

Dopo tre edizioni svoltesi all’estero – tra Croazia, Spagna e Stati Uniti – il festival arriva in Italia grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Music By Eder, guidata da Emiliano Di Serafino.

Per quattro giorni Teramo diventerà così una vera e propria cittadella della musica internazionale, con concerti distribuiti tra Piazza Sant’Anna, Largo Melatino, Piazza Orsini, il Castello della Monica e la Sala Ipogea.