24 Marzo 2026
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24 Marzo 2026

Red Valley Festival 2026, primi artisti in line up: da Sfera Ebbasta a Noyz Narcos

I primi nomi per le serate del 14 e 15 agosto all’Olbia Arena

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Red Valley Festival 2026 line up artisti Olbia
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Il Red Valley Festival 2026 inizia a prendere forma con i primi nomi della line up della sua undicesima edizione. Il festival, in programma dal 13 al 15 agosto 2026 all’Olbia Arena, si prepara a tornare tra i principali appuntamenti musicali dell’estate italiana con una serie di concerti dedicati alla scena urban e pop.

I primi artisti annunciati riguardano le giornate del 14 e 15 agosto, confermando una direzione artistica che punta su nomi centrali nel panorama italiano contemporaneo.

Red Valley Festival 2026, i primi artisti della line up

La line up del Red Valley Festival 2026 si arricchisce con i primi artisti confermati per la nuova edizione in programma a Olbia. Per il Day2 del 14 agosto sono attesi Kid Yugi, Noyz Narcos e Promessa, mentre il Day3 del 15 agosto vedrà salire sul palco Sfera Ebbasta, Ernia, Samurai Jay e Rrari Dal Tacco.

Il festival continua così a costruire una line up che unisce nomi affermati e nuove voci della scena urban italiana, in attesa di ulteriori annunci che completeranno il programma delle tre giornate.

Informazioni concerti Red Valley Festival 2026

Date dei concerti annunciati

14 agosto 2026 – Kid Yugi, Noyz Narcos, Promessa – Olbia Arena (Olbia)

15 agosto 2026 – Sfera Ebbasta, Ernia, Samurai Jay, Rrari Dal Tacco – Olbia Arena (Olbia)

Gli abbonamenti full pass per tutte le giornate del festival sono già disponibili sul sito ufficiale della manifestazione. I biglietti singoli per il Day2 e Day3 saranno in vendita dal 25 marzo 2026 alle ore 14:00 sui circuiti ufficiali.



Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Il festival a Olbia

Il Red Valley Festival è uno dei principali appuntamenti musicali dell’estate italiana, capace negli anni di attirare un pubblico sempre più ampio. Ospitato all’Olbia Arena, il festival ha costruito la propria identità su una proposta che unisce musica pop, urban ed elettronica.

Dopo aver celebrato nel 2025 i suoi primi dieci anni, l’edizione 2026 segna un nuovo capitolo per la manifestazione, che continua a crescere in termini di pubblico e line up, mantenendo un forte legame con il territorio e con la scena musicale contemporanea.

Foto di copertina: Christian Della Torre

 

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