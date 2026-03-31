Trento Live Fest 2026, due weekend tra musica e territorio

Il Trento Live Fest 2026 torna con la sua seconda edizione e si presenta come un festival costruito su due tempi. Sei serate distribuite in due weekend, dal 28 al 30 agosto e dal 4 al 6 settembre, nella Trentino Music Arena, con una line up che attraversa generazioni e linguaggi della scena italiana.

Un formato pensato non solo per il live, ma per trasformare il festival in un’esperienza più ampia, legata al territorio e al viaggio.

Trento Live Fest 2026: la line up completa

Il festival si sviluppa in due weekend distinti, ognuno con una propria identità musicale.

Primo weekend

28 agosto – Gemitaiz, Venerus

29 agosto – Fulminacci, Mobrici

30 agosto – Luca Carboni, Tropico

Secondo weekend

4 settembre – Madame, Ditonellapiaga

5 settembre – Emma, Sayf

6 settembre – Negramaro, Motta

Una line up che alterna rap, pop e cantautorato, mettendo insieme artisti consolidati e nuove voci della scena contemporanea.

Un festival tra musica e territorio

Il Trento Live Fest nasce con l’obiettivo di unire concerti e scoperta del territorio. Le due settimane sono pensate come momenti distinti ma complementari, offrendo al pubblico la possibilità di vivere il festival anche come esperienza di viaggio.

La Trentino Music Arena sarà allestita per accogliere il pubblico con spazi dedicati e un’area food, trasformando ogni serata in un evento immersivo. Il progetto punta così a costruire un appuntamento capace di coinvolgere un pubblico trasversale, tra musica dal vivo e valorizzazione del contesto.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti per il Trento Live Fest 2026 sono disponibili e, oltre ai singoli ingressi, sono previsti abbonamenti per il primo weekend, il secondo weekend e un pass completo per tutte le giornate.

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Il festival, organizzato da Magellano Concerti, continuerà a consolidare il proprio format anche nelle prossime edizioni, puntando su una proposta che mette in relazione musica e territorio.