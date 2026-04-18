18 Aprile 2026
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18 Aprile 2026

Wonderlast Festival 2026 torna a Gubbio: Emis Killa primo headliner

Due giorni tra musica e experience nel parco immerso nel verde

Tour di All Music Italia
palco Wonderlast Festival pubblico Gubbio
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Il Wonderlast Festival 2026 torna per la sua quinta edizione l’11 e 12 luglio al Wonderlast Park di Gubbio, confermandosi tra gli appuntamenti emergenti dell’estate nel Centro Italia.

Un format che negli anni ha costruito un’identità precisa, unendo musica, intrattenimento e un contesto immerso nel verde, ispirato ai grandi festival del Nord Europa.

Wonderlast Festival 2026: Emis Killa primo headliner

Il primo nome annunciato per l’edizione 2026 è Emis Killa, che guiderà la line up delle due giornate.

Il cartellone verrà completato nelle prossime settimane con nuovi artisti, confermando la direzione del festival: una proposta trasversale capace di unire generi diversi e pubblico eterogeneo.

Un festival tra musica e experience

Il Wonderlast Festival si sviluppa all’interno del Wonderlast Park, un’area di oltre due ettari immersa nel verde, completamente allestita per l’evento.

Oltre ai concerti, il pubblico potrà vivere diverse aree dedicate all’esperienza:

zone food & beverage
la Wonderlast Forest, spazio tra installazioni e sostenibilità
area relax immersa nella natura
beauty lounge con hairstylist e make-up artist

Il cuore del festival resta il palco principale, con un sound system imponente pensato per valorizzare la dimensione live e l’impatto visivo degli show.

Biglietti Wonderlast Festival 2026

I biglietti per il Wonderlast Festival 2026 sono disponibili sul sito ufficiale.

Acquista qui i biglietti

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