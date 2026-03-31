31 Marzo 2026
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
31 Marzo 2026

Pistoia Blues 2026, tra blues e cantautori: da Baglioni ai Jethro Tull

Dalla tradizione blues ai grandi nomi italiani, il festival torna in Piazza Duomo con un cartellone trasversale.

Tour di All Music Italia
pistoia-blues-festival-2026-lineup.jpg
Condividi su:

Dal 2 al 10 luglio 2026 torna in Piazza Duomo il Pistoia Blues Festival, che raggiunge la sua 45ª edizione e conferma il proprio ruolo centrale nel calendario estivo italiano.

Un cartellone che, ancora una volta, mette in dialogo blues internazionale, rock e cantautorato italiano, affiancando ai concerti principali la sezione Storytellers e una serie di eventi speciali.

Pistoia Blues Festival 2026: date e artisti

La sezione blues si concentrerà tra il 4, 5, 8 e 10 luglio, con artisti come Fantastic Negrito, Jet, The Darkness e Jethro Tull.

Accanto a loro, guest di rilievo come Eric Steckel e Walter Trout, due nomi che rappresentano continuità e rinnovamento del linguaggio blues.

Storytellers e eventi speciali

La sezione Storytellers, dedicata ai grandi cantautori italiani, vedrà protagonisti Marco Masini il 2 luglio e Claudio Baglioni il 7 luglio, con uno spettacolo già sold out.

Due gli eventi speciali in programma: il 3 luglio salirà sul palco Il Volo, mentre il 6 luglio sarà la volta di Enrico Brignano con il suo spettacolo teatrale.

Il programma giorno per giorno

2 luglio – Marco Masini
3 luglio – Il Volo
4 luglio – Fantastic Negrito + Eric Steckel
5 luglio – Jet + Walter Trout
6 luglio – Enrico Brignano
7 luglio – Claudio Baglioni (sold out)
8 luglio – The Darkness + Messa
10 luglio – Jethro Tull

Un festival tra tradizione e apertura

Il Pistoia Blues Festival continua a muoversi su un equilibrio preciso: da una parte la fedeltà alle radici del blues, dall’altra l’apertura verso linguaggi contemporanei e pubblici diversi.

La presenza di artisti storici e nuove proposte, insieme alla struttura del cartellone che intreccia musica e spettacolo, conferma la natura del festival come spazio trasversale, capace di attraversare generazioni senza perdere identità.

La line up completa si inserisce così in un programma più ampio che, anche nel 2026, trasformerà Pistoia in uno dei centri principali della musica live estiva in Italia.

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi eliminati nella seconda puntata del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, seconda puntata: chi è stato eliminato sabato 28 marzo
Giacomo Maiolini, giurato di Canzonissima 2026 2

Chi è Giacomo Maiolini, il "Mister NO" di Canzonissima 2026
Il cast della seconda puntata di Canzonissima 2026 su Rai 1 3

Canzonissima 2026, seconda puntata: le pagelle. Moro e Bravi i migliori, Maiolini ancora bastian contrario
Le pagelle dei cantanti della seconda puntata del Serale di Amici 2026 del 28 marzo 4

Serale Amici 2026, le pagelle della seconda puntata: Riccardo struggente, Angie luminosissima
Francesco De Gregori in concerto, foto di Daniele Barraco 5

Canzonissima 2026, seconda puntata: vince "La leva calcistica della classe '68" con Arisa
Briga - singolo Allegra 6

Briga, "Allegra": il testo e il significato della canzone dedicata alla nascita di sua figlia
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 7

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini sul palco del Navarra Arena di Pamplona durante il debutto dell'IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026 9

Laura Pausini, debutto sold out a Pamplona per il nuovo tour mondiale: scaletta e tutte le date del tour
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 10

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026

Cerca su A.M.I.