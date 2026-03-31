Pistoia Blues 2026, tra blues e cantautori: da Baglioni ai Jethro Tull

Dal 2 al 10 luglio 2026 torna in Piazza Duomo il Pistoia Blues Festival, che raggiunge la sua 45ª edizione e conferma il proprio ruolo centrale nel calendario estivo italiano.
Un cartellone che, ancora una volta, mette in dialogo blues internazionale, rock e cantautorato italiano, affiancando ai concerti principali la sezione Storytellers e una serie di eventi speciali.
Pistoia Blues Festival 2026: date e artisti
La sezione blues si concentrerà tra il 4, 5, 8 e 10 luglio, con artisti come Fantastic Negrito, Jet, The Darkness e Jethro Tull.
Accanto a loro, guest di rilievo come Eric Steckel e Walter Trout, due nomi che rappresentano continuità e rinnovamento del linguaggio blues.
Storytellers e eventi speciali
La sezione Storytellers, dedicata ai grandi cantautori italiani, vedrà protagonisti Marco Masini il 2 luglio e Claudio Baglioni il 7 luglio, con uno spettacolo già sold out.
Due gli eventi speciali in programma: il 3 luglio salirà sul palco Il Volo, mentre il 6 luglio sarà la volta di Enrico Brignano con il suo spettacolo teatrale.
Il programma giorno per giorno
2 luglio – Marco Masini
3 luglio – Il Volo
4 luglio – Fantastic Negrito + Eric Steckel
5 luglio – Jet + Walter Trout
6 luglio – Enrico Brignano
7 luglio – Claudio Baglioni (sold out)
8 luglio – The Darkness + Messa
10 luglio – Jethro Tull
Un festival tra tradizione e apertura
Il Pistoia Blues Festival continua a muoversi su un equilibrio preciso: da una parte la fedeltà alle radici del blues, dall’altra l’apertura verso linguaggi contemporanei e pubblici diversi.
La presenza di artisti storici e nuove proposte, insieme alla struttura del cartellone che intreccia musica e spettacolo, conferma la natura del festival come spazio trasversale, capace di attraversare generazioni senza perdere identità.
La line up completa si inserisce così in un programma più ampio che, anche nel 2026, trasformerà Pistoia in uno dei centri principali della musica live estiva in Italia.