Chroma Festival 2026, annunciati i primi artisti: Marlene Kuntz, Pippo Sowlo e Piccolo

Il Chroma Festival 2026 annuncia i primi artisti della line up della sua nona edizione. Il festival tornerà dall’11 al 14 giugno 2026 negli spazi del Centro Fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra (Perugia), confermandosi uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’estate nel Centro Italia.

Il programma del Chroma Festival 2026 prevede quattro giorni di concerti dal vivo, con una line up che unisce progetti della scena indipendente italiana e artisti di diverse generazioni. Tra i primi nomi annunciati figurano Pippo Sowlo, Marlene Kuntz e Piccolo del collettivo bnkr44.

Chroma Festival 2026, i primi artisti della line up

La line up del Chroma Festival 2026 prende forma con i primi headliner annunciati per l’edizione in programma a Bastia Umbra. Ad aprire il festival, giovedì 11 giugno, sarà Pippo Sowlo, progetto nato nella scena indipendente romana dall’incontro tra Filippo Mosca e Carlo Alberto Migliorini.

Venerdì 12 giugno saliranno sul palco i Marlene Kuntz, tra le band più rappresentative del rock alternativo italiano, mentre domenica 14 giugno sarà la volta di Piccolo, artista originario di Empoli e membro del collettivo toscano bnkr44, protagonista di una giornata a ingresso gratuito.

La line up della nona edizione continuerà ad arricchirsi nelle prossime settimane con nuovi artisti pronti ad affiancare i primi nomi già annunciati.

Marlene Kuntz tra gli ospiti del festival

Tra gli appuntamenti più attesi del Chroma Festival 2026 figura il live dei Marlene Kuntz, in programma venerdì 12 giugno. La band porterà sul palco il tour estivo Marlene Kuntz suona Il Vile, progetto con cui celebra i trent’anni dello storico album pubblicato nel 1996.

Considerato uno dei dischi simbolo del rock alternativo italiano, Il Vile ha segnato profondamente la scena musicale nazionale ed è stato inserito da Rolling Stone Italia tra i 100 album italiani più importanti di sempre. Il concerto offrirà l’occasione di riascoltare dal vivo le sonorità abrasive e la scrittura intensa che hanno reso il disco un riferimento per più generazioni.

Informazioni concerti

Date dei concerti annunciati

11 giugno 2026 – Pippo Sowlo – Umbria Fiere (Bastia Umbra – PG)

12 giugno 2026 – Marlene Kuntz – Umbria Fiere (Bastia Umbra – PG)

14 giugno 2026 – Piccolo (bnkr44) – Umbria Fiere (Bastia Umbra – PG) – ingresso gratuito

I biglietti e gli abbonamenti per il Chroma Festival 2026 sono disponibili online su Ticketmaster. La giornata conclusiva del 14 giugno sarà invece a ingresso gratuito.

Il festival a Bastia Umbra

Giunto alla sua nona edizione, il Chroma Festival è diventato negli anni uno degli appuntamenti musicali più riconoscibili dell’estate umbra. Il festival si svolge negli spazi esterni del Centro Fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra, in provincia di Perugia.

Oltre ai concerti, la manifestazione propone attività dedicate alla creatività contemporanea e momenti di incontro tra pubblico, artisti e territorio. Un format che negli anni ha contribuito a costruire un’identità riconoscibile per il festival, trasformandolo in un punto di riferimento per la musica live nel Centro Italia.

Anche per il Chroma Festival 2026 il programma continuerà ad aggiornarsi con nuovi artisti annunciati nelle prossime settimane.