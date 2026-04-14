Il Diluvio Festival 2026 torna dal 23 al 26 luglio al Parco del Maglio di Ome (Brescia) per la sua undicesima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più riconoscibili della scena indipendente del Nord Italia.

Un festival che negli anni ha costruito un’identità precisa, tra musica live, laboratori, incontri e una forte dimensione comunitaria. Anche nel 2026 la proposta resta fedele a questa visione: concerti al centro e, attorno, uno spazio di condivisione che si sviluppa tra natura, arte e dialogo.

Diluvio Festival 2026: i primi artisti annunciati

I primi nomi della line up delineano un cartellone coerente con la direzione artistica del festival, da sempre attenta alla scena indipendente italiana e alle nuove proposte.

Tra gli artisti annunciati figurano Tre Allegri Ragazzi Morti, Fine Before You Came e Altea, insieme a una serie di progetti emergenti e internazionali:

Line up parziale

Tre Allegri Ragazzi Morti

Fine Before You Came

Altea

Crash of Rhinos

Arthur Lisko

BUTBEAUTIFUL

Bettino Taxi

Irossa

Acanto

Merli Armisa

Sandri

La line up completa verrà annunciata nelle prossime settimane.

Un festival indipendente tra musica e comunità

Nato nel 2016, il Diluvio Festival è cresciuto mantenendo una struttura indipendente, costruita interamente dal lavoro di volontarie e volontari. Un modello che negli anni ha reso l’evento uno spazio riconoscibile per chi cerca musica fuori dai circuiti più mainstream.

L’edizione 2026 arriva dopo un momento delicato: tra aumento dei costi e difficoltà organizzative, il festival ha rischiato di fermarsi. A renderne possibile il ritorno è stata una campagna di crowdfunding che ha coinvolto direttamente il pubblico, contribuendo alla realizzazione della nuova edizione.

Non solo concerti: laboratori, talk e campeggio

Accanto ai live serali, il Diluvio Festival 2026 propone un programma che si sviluppa durante tutta la giornata.

Sono previsti laboratori creativi, incontri e talk con artisti e autori, oltre a un’area market dedicata ad artigiani e realtà locali. Torna anche la Yurta Dancefloor, spazio dedicato ai dj set e alle performance più raccolte.

Confermato il campeggio, che permette al pubblico di vivere il festival immerso nella natura del Parco del Maglio, trasformando l’esperienza in un vero momento di condivisione.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il Diluvio Festival 2026 sono disponibili su DICE.

Prezzi

Abbonamento 4 giorni €49

Ingresso giornaliero €16

Ingresso gratuito per under 18, residenti nei comuni coinvolti e accompagnatori di persone con disabilità.

Il festival resta in aggiornamento con nuovi artisti e attività che verranno annunciati nelle prossime settimane.