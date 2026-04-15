Il Festival Abbabula 2026 torna con la sua 28ª edizione dal 26 giugno al 23 luglio tra Sassari, Sennori e Porto Torres, confermandosi come uno degli appuntamenti più solidi dedicati alla musica d’autore in Sardegna.

Un festival che negli anni ha costruito una propria identità, unendo grandi nomi della scena italiana e internazionale a una costante attenzione per la ricerca artistica e il territorio.

Festival Abbabula 2026: la line up

Il programma 2026 attraversa generi e linguaggi diversi, mantenendo al centro la musica d’autore e la contaminazione tra scene.

Tra gli artisti annunciati figurano Daniele Silvestri, Nu Genea, Eric Johnson, Sergio Cammariere, Tony Pitony, Zé Ibarra e Alberto Fortis.

Il cartellone alterna concerti e progetti speciali, affiancando artisti affermati a nuove proposte e collaborazioni che spaziano dal funk alla musica brasiliana, dal cantautorato alla sperimentazione.

Le anteprime di maggio

Ad anticipare il festival sono previste due date a maggio a Sassari.

Il 7 maggio sarà protagonista Fabio Celenza, mentre il 9 maggio</strong salirà sul palco Tony Hadley con la sua band, in un live che unisce repertorio storico e nuovi brani.

Un festival diffuso tra Sardegna e territorio

Il Festival Abbabula si sviluppa in diversi luoghi tra Sassari, Sennori e Porto Torres, trasformando piazze, teatri e spazi archeologici in scenari per la musica live.

Ad aprire l’edizione sarà il concerto di Daniele Silvestri nell’area archeologica di Turris Libisonis, uno dei luoghi simbolo del territorio.

Il progetto continua a mantenere un forte legame con la scena locale, coinvolgendo artisti sardi e valorizzando il contesto culturale in cui si inserisce.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il Festival Abbabula 2026 sono disponibili sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Box Office Sardegna.

Le prevendite sono attive anche presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili a Sassari.

Ulteriori dettagli su prezzi e disponibilità verranno aggiornati nelle prossime settimane.

Un progetto culturale tra musica e ricerca

Ideato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, il festival rappresenta da oltre vent’anni uno spazio di incontro tra musica, parole e ricerca artistica.

Nel corso delle edizioni ha ospitato artisti italiani e internazionali, contribuendo anche alla crescita di nuovi talenti e alla diffusione della musica d’autore in Sardegna.

Anche per il 2026 il programma resterà in aggiornamento con nuovi appuntamenti e artisti annunciati nelle prossime settimane.