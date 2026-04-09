9 Aprile 2026
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
9 Aprile 2026

Vox Marmoris 2026, da Modeselektor a Kittin: line up e date a Carrara

Il festival tra musica elettronica e arte contemporanea torna tra i marmi di Carrara.

Tour di All Music Italia
Vox Marmoris 2026 lineup artisti Carrara festival elettronica
Condividi su:

VOX MARMORIS torna nel 2026 con la sua nona edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più riconoscibili tra musica elettronica e arte contemporanea. Il festival si terrà il 24 e 25 luglio a Carrara, nella suggestiva cornice del Deposito Marmi “Successori Adolfo Corsi”, tra paesaggio industriale e naturale.

Un contesto unico, dove il marmo diventa parte integrante dell’esperienza e il dialogo tra suono, spazio e materia costruisce l’identità del progetto.

Vox Marmoris 2026, la line up

Per l’edizione 2026 il festival annuncia una line up dal respiro internazionale, che unisce alcune delle figure più influenti della scena elettronica globale a nomi della ricerca contemporanea.

Tra gli artisti già confermati figurano Modeselektor, duo tra i più rilevanti della scena berlinese, Kittin, pioniera dell’electroclash, Antal, DJ e co-fondatore di Rush Hour Records, e Gerd Janson, tra i selezionatori più rispettati della club culture europea.

Accanto a loro anche Monile, Linda Shiro, Zee e The Quarrier, figure che contribuiscono a definire l’identità sonora del festival tra house, techno e sperimentazione.

La line up continuerà ad arricchirsi con nuovi nomi annunciati nelle prossime settimane.

Un festival tra marmo, arte e club culture

Vox Marmoris si sviluppa su due livelli: di giorno, il centro storico di Carrara ospita talk, installazioni e momenti di approfondimento; di notte, il Deposito Marmi si trasforma in uno spazio immersivo tra dj set, visual e light design.

La componente visiva resta centrale anche per il 2026, con la partecipazione del visual artist Krsn Brasko e una open call rivolta ad artisti digitali e motion designer, chiamati a trasformare le superfici di marmo in ambienti visivi in continua evoluzione.

Biglietti e informazioni

Gli abbonamenti per entrambe le giornate e i biglietti singoli sono disponibili su DICE.

Il festival conferma così la propria identità: un progetto nato da un collettivo di artisti locali e diventato negli anni un punto di incontro tra musica elettronica, arti visive e territorio, capace di attirare pubblico da tutta Europa.

All Music Italia

Articoli più letti

Blanco nelle tre ere discografiche: Blu Celeste (2021), Innamorato (2023) e Ma' (2026) 1

Blanco: l'analisi dei dati Spotify del nuovo album "Ma'" al debutto. Numeri e contesto
Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 2

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
Blanco - Ma' 3

Blanco, "Ma'": testo e significato del brano che dà il titolo all'album
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 4

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Blanco - 27 luglio (dopo) 6

"Una bimba e un farabutto": Blanco e la paternità in "27 luglio (dopo)", testo e significato
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
"Non abbiam bisogno di parole", brano che dà il titolo al film Netflix con Sarah Toscano. La locandina. 8

"Non abbiam bisogno di parole": il testo di Ron, il significato e la colonna sonora del film Netflix con Sarah Toscano
Gli artisti in gara nella terza puntata di Canzonissima 2026 su Rai 1 9

Canzonissima 2026, terza puntata: le pagelle da Elio e le Storie Tese a Fabrizio Moro
La scaletta ufficiale della quarta puntata di Canzonissima 2026 con il tema La rivincita di Sanremo 10

Canzonissima 2026, quarta puntata: cantanti e canzoni in scaletta. Il tema è "La rivincita di Sanremo"

Cerca su A.M.I.