VOX MARMORIS torna nel 2026 con la sua nona edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più riconoscibili tra musica elettronica e arte contemporanea. Il festival si terrà il 24 e 25 luglio a Carrara, nella suggestiva cornice del Deposito Marmi “Successori Adolfo Corsi”, tra paesaggio industriale e naturale.

Un contesto unico, dove il marmo diventa parte integrante dell’esperienza e il dialogo tra suono, spazio e materia costruisce l’identità del progetto.

Vox Marmoris 2026, la line up

Per l’edizione 2026 il festival annuncia una line up dal respiro internazionale, che unisce alcune delle figure più influenti della scena elettronica globale a nomi della ricerca contemporanea.

Tra gli artisti già confermati figurano Modeselektor, duo tra i più rilevanti della scena berlinese, Kittin, pioniera dell’electroclash, Antal, DJ e co-fondatore di Rush Hour Records, e Gerd Janson, tra i selezionatori più rispettati della club culture europea.

Accanto a loro anche Monile, Linda Shiro, Zee e The Quarrier, figure che contribuiscono a definire l’identità sonora del festival tra house, techno e sperimentazione.

La line up continuerà ad arricchirsi con nuovi nomi annunciati nelle prossime settimane.

Un festival tra marmo, arte e club culture

Vox Marmoris si sviluppa su due livelli: di giorno, il centro storico di Carrara ospita talk, installazioni e momenti di approfondimento; di notte, il Deposito Marmi si trasforma in uno spazio immersivo tra dj set, visual e light design.

La componente visiva resta centrale anche per il 2026, con la partecipazione del visual artist Krsn Brasko e una open call rivolta ad artisti digitali e motion designer, chiamati a trasformare le superfici di marmo in ambienti visivi in continua evoluzione.

Biglietti e informazioni

Gli abbonamenti per entrambe le giornate e i biglietti singoli sono disponibili su DICE.

Il festival conferma così la propria identità: un progetto nato da un collettivo di artisti locali e diventato negli anni un punto di incontro tra musica elettronica, arti visive e territorio, capace di attirare pubblico da tutta Europa.