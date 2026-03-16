Limbo Festival 2026 svela la line up completa a Barga

Il Limbo Festival 2026 svela la line up completa della nuova edizione. Il festival, in programma dal 10 al 12 luglio 2026 nella tenuta “Il Ciocco – The Living Mountain” di Barga (LU), conferma la propria identità di evento immersivo in cui concerti, pratiche di benessere e momenti culturali convivono nel paesaggio della Garfagnana. Tra i protagonisti della line up figurano Âme DJ, Stavroz (live), Oceanvs Orientalis (live), Daniele Baldelli, Clap! Clap!, Luca Bacchetti, DRĖĖĖMY (hybrid set), Tamburi Neri (hybrid set) e Napoli Segreta, insieme a numerosi altri artisti della scena internazionale.

Il programma del Limbo Festival 2026 continuerà ad arricchirsi con ulteriori dettagli sull’esperienza e sulle attività previste nei tre giorni del festival.

Limbo Festival 2026, la line up completa

La line up del Limbo Festival 2026 attraversa diverse traiettorie sonore tra elettronica, live set e performance ibride. Tra i nomi principali spiccano Âme DJ, riferimento internazionale della scena elettronica, Stavroz (live), capaci di fondere strumenti acustici ed elettronica, e Oceanvs Orientalis (live), progetto che intreccia sonorità anatoliche e strutture contemporanee.

Accanto a loro anche Daniele Baldelli, figura storica della cultura musicale italiana, insieme a progetti come Clap! Clap! e Luca Bacchetti, direttore artistico del festival. Completano la line up DRĖĖĖMY (hybrid set), Tamburi Neri (hybrid set) e Napoli Segreta, oltre a una costellazione di artisti che include Luyo, Lucia Comnes, The Arcana Society, Vitamina Jeans, Markeno, Davide Friello (live), Matteo Gioli aka Black Albino, Sara Jane Voi, Black Bombo (live), Zam M. Dembélé Super Band (live), Dimitri Grechi Espinoza, Luca Giovacchini, Soul Therapy, Celeste Canali, Drago DJ, Vicky e Soy ed Eugenio Baldacci.

Un percorso musicale che alterna live, dj set e hybrid set, pensato per accompagnare il pubblico in un’esperienza sonora che va oltre il tradizionale formato di festival.

Informazioni concerti Limbo Festival 2026











Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

La line up del Limbo Festival 2026 si svilupperà nel corso delle tre giornate del festival con live set, dj set e hybrid performance distribuite tra i diversi spazi della tenuta Il Ciocco.

Date del festival

10 luglio 2026 – Limbo Festival – Tenuta Il Ciocco (Barga – LU)

11 luglio 2026 – Limbo Festival – Tenuta Il Ciocco (Barga – LU)

12 luglio 2026 – Limbo Festival – Tenuta Il Ciocco (Barga – LU)

I biglietti per il Limbo Festival 2026 sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Il festival tra musica, natura e benessere

Il Limbo Festival 2026 torna nella tenuta Il Ciocco – The Living Mountain di Barga, nel cuore della Garfagnana, un’area naturale di oltre 600 ettari immersa nel paesaggio toscano. Il festival propone un format definito transformational boutique festival, in cui concerti, ritualità, incontri culturali e pratiche di benessere convivono nello stesso spazio.

Tra gli elementi centrali dell’esperienza rimane l’area mindfulness, con sessioni guidate da operatori e facilitatori dedicati a pratiche corporee, respirazione e momenti di condivisione. Accanto alla musica trovano spazio anche talk e dialoghi aperti dedicati a creatività, società e benessere.

Anche la dimensione gastronomica rappresenta una parte fondamentale del festival, con percorsi culinari che valorizzano il territorio e trasformano il cibo in un’esperienza culturale e sensoriale.