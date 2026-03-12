Men Go Music Fest 2026: annunciati i primi artisti del festival di Arezzo

MEN/GO MUSIC FEST torna anche nel 2026 con la sua 22ª edizione. Il festival si terrà dal 14 al 18 luglio nella consueta cornice del Parco il Prato di Arezzo, confermandosi uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate in Toscana.
Sono stati intanto annunciati i primi artisti della line up del Men/Go Music Fest 2026: tra questi i cani, protagonisti della serata conclusiva del festival, oltre alla band britannica Shame e ai Subsonica, che apriranno la preview dell’evento.
Men/Go Music Fest 2026: date del festival
Il Men/Go Music Fest 2026 si svolgerà ad Arezzo dal 14 al 18 luglio al Parco il Prato, storica location del festival.
Prima dell’inizio ufficiale è prevista anche una serata preview sabato 11 luglio, che anticiperà la settimana di concerti.
Men/Go Music Fest 2026 line up: i primi artisti annunciati
I primi nomi annunciati per la 22ª edizione confermano la vocazione eclettica del festival, che negli anni ha ospitato artisti italiani e internazionali della scena contemporanea.
Preview – 11 luglio
Subsonica
Venerdì 17 luglio
Shame
Sabato 18 luglio
i cani
Vintage Violence
Mille
Napoli Segreta DJ set
Myd Live
Dove si svolge il Men Go Music Fest
Il Men Go Music Fest si svolge ogni anno ad Arezzo nella cornice del Parco il Prato, uno degli spazi verdi più conosciuti della città. Nel corso delle sue oltre venti edizioni il festival ha ospitato numerosi artisti italiani e internazionali diventando uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate musicale in Toscana.
Il festival ad Arezzo
Nel corso degli anni il Men/Go Music Fest è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili della stagione estiva toscana. L’evento porta ad Arezzo alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale italiana e internazionale, contribuendo anche alla promozione del turismo culturale della città.
La line up completa verrà annunciata nelle prossime settimane.