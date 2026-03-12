12 Marzo 2026
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
12 Marzo 2026

Men Go Music Fest 2026: annunciati i primi artisti del festival di Arezzo

Dal 14 al 18 luglio torna ad Arezzo il Men Go Music Fest 2026: tra i primi nomi annunciati i cani, Shame e Subsonica.

Tour di All Music Italia
Men Go Music Fest 2026 logo festival Arezzo
Condividi su:

MEN/GO MUSIC FEST torna anche nel 2026 con la sua 22ª edizione. Il festival si terrà dal 14 al 18 luglio nella consueta cornice del Parco il Prato di Arezzo, confermandosi uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate in Toscana.

Sono stati intanto annunciati i primi artisti della line up del Men/Go Music Fest 2026: tra questi i cani, protagonisti della serata conclusiva del festival, oltre alla band britannica Shame e ai Subsonica, che apriranno la preview dell’evento.

Men/Go Music Fest 2026: date del festival

Il Men/Go Music Fest 2026 si svolgerà ad Arezzo dal 14 al 18 luglio al Parco il Prato, storica location del festival.

Prima dell’inizio ufficiale è prevista anche una serata preview sabato 11 luglio, che anticiperà la settimana di concerti.

Men/Go Music Fest 2026 line up: i primi artisti annunciati

I primi nomi annunciati per la 22ª edizione confermano la vocazione eclettica del festival, che negli anni ha ospitato artisti italiani e internazionali della scena contemporanea.

Preview – 11 luglio
Subsonica

Venerdì 17 luglio
Shame

Sabato 18 luglio
i cani
Vintage Violence
Mille
Napoli Segreta DJ set
Myd Live

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Dove si svolge il Men Go Music Fest

Il Men Go Music Fest si svolge ogni anno ad Arezzo nella cornice del Parco il Prato, uno degli spazi verdi più conosciuti della città. Nel corso delle sue oltre venti edizioni il festival ha ospitato numerosi artisti italiani e internazionali diventando uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate musicale in Toscana.

Il festival ad Arezzo

Nel corso degli anni il Men/Go Music Fest è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili della stagione estiva toscana. L’evento porta ad Arezzo alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale italiana e internazionale, contribuendo anche alla promozione del turismo culturale della città.

La line up completa verrà annunciata nelle prossime settimane.

All Music Italia

Articoli più letti

Analisi cantanti ammessi al Serale di Amici 2026 1

Amici 2026, chi meritava davvero il Serale (e chi no)
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 2

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Pinguini Tattici Nucleari live durante un concerto negli stadi 3

Pinguini Tattici Nucleari, annunciato il Tour Stadi 2027: tutte le date
Rose Villain – testo e significato di Tuttaluce 4

Rose Villain, “Tuttaluce”: il significato della canzone dedicata al figlio in arrivo
Paolo Bonolis sul palco di Taratatà Tutto in una notte su Canale 5 5

Taratatà – Tutto in una notte: cantanti, duetti e scaletta della puntata su Canale 5
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5 6

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast
Achille Lauro scaletta concerto tour 2026 canzoni live 7

Achille Lauro, la scaletta del concerto del tour 2026: tutte le canzoni
Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì 8

Eurovision 2026, le prime reazioni straniere a Sal Da Vinci e "Per sempre sì"
annalisa-canzone-estiva-2026.jpg 9

Annalisa torna all'insegna della provocazione con "Canzone estiva": "Mi vuoi più suora o porno diva?"
Achille Lauro durante il tour 2026 in cui ha presentato in anteprima In viaggio verso il Paradiso 10

In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro: testo e significato della nuova canzone

Cerca su A.M.I.